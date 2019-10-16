Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom

Poly (ранее Plantronics и Polycom) представила широкий спектр видеоустройств, существенно упрощающих организацию видеоконференцсвязи в приложении Zoom Rooms. Poly анонсировала две новые видеопанели «все в одном», Poly Studio X30 и Poly Studio X50. С Poly Studio серии X для запуска Zoom Rooms не нужны ни ПК, ни Mac, а новые возможности Poly MeetingAI на базе машинного обучения и искусственного интеллекта обеспечивают высокое качество аудио и видео. Кроме того, Poly объявила, что система для видеоконференцсвязи и обмена контентом G7500 также будет оснащена встроенной поддержкой Zoom Rooms.

«Пользователи любят Zoom за уникальный формат — и теперь с устройствами Poly Studio серии X использовать Zoom в переговорной или конференц-зале станет намного проще, а качество связи будет еще выше, — сказал Эрик С. Юань, учредитель и исполнительный директор Zoom. — Конференц-зал, оснащенный устройством, специально предназначенным для работы с Zoom, поможет пользователям оценить весь уровень удобства, простоты в использовании и инноваций буквально на кончиках пальцев — ключевые составляющие продуктовой линейки Zoom».

В эпоху офисов с открытой планировкой и расцвета удаленных форм занятости переговорные комнаты и конференц-залы должны быть правильно оснащены, чтобы сотрудники могли всегда оставаться на связи. После запуска Poly G7500 для средних и больших переговорных и отмеченной наградами автоматически конфигурируемой USB-видеопанели Poly Studio для небольших переговорных Poly теперь предлагает более широкий выбор и гибкость для переговорных любого размера с устройствами Poly Studio X30 и Poly Studio X50. Линейка устройств для видеоконференцсвязи Poly создана для слаженной работы с современными приложениями для сотрудничества, полностью обновлена и оснащена поддержкой 4K Ultra high definition (UHD).

Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom

Poly также представила новую функциональность Poly MeetingAI. С усовершенствованным шумоподавлением станет проще слышать голос собеседника, не отвлекаясь на звуки печатающей клавиатуры, щелканье ручкой или шуршание оберток конфет, которые зачастую возникают на заднем фоне. Новое качество видео автоматически позволит удаленно подключенным сотрудникам хорошо видеть лица и контекст того, что происходит в переговорной комнате, без необходимости корректировать настройки связи.

«Мы постоянно ищем возможности модернизировать технические аспекты работы людей, и это означает существенное упрощение сотрудничества — с тем программным обеспечением, которое они выберут, — сказал Джо Бертон, президент и главный исполнительный директор Poly. — Наша полностью обновленная линейка видеоустройств разработана, чтобы значительно облегчить организацию собраний. Теперь можно зайти в переговорную и начать совещание в считанные секунды и без усилий».

Видеопанель Poly Studio X30, подходящая для небольших офисов и малых переговорных, поддерживает видео стандарта 4K Ultra HD и встроенные возможности беспроводной передачи контента — сочетая все это с компактным дизайном. Poly Studio X30 также поддерживает весь функциональный спектр Poly MeetingAI — оснащение полноценного конференц-зала фактически упаковано в маленькую коробку. Бесперебойная работа с контентом обеспечивается по каналам беспроводной связи. Премиальная конструкция аудиосистемы на устройстве гарантирует высокие мощность и качество звука.

Старшая модель Poly Studio X50 обладает еще более широким радиусом захвата аудио и высококачественными динамиками для конференц-комнат среднего размера. Poly Studio X50 не только интегрирует новые возможности Poly MeetingAI, это еще и первое решение, поддерживающее двойной экран для Zoom Rooms, существенно расширяя возможности проведения совещаний в конференц-залах большего размера. Среди других его функций — поддержка видео 4K Ultra HD, пятикратное приближение, беспроводная передача контента, аудио вход/выход и система стереодинамиков.

Гибкие возможности установки означают, что обе модели Poly Studio X можно располагать вертикально или горизонтально, или же монтировать на стену – такая гибкость обеспечивается благодаря тому, что разъемы для подключения направлены вниз. Чтобы еще больше упростить установку и использование, Poly также представила новый сенсорный контроллер Poly TC8 с оригинальным интерфейсом Zoom Rooms, с высоким уровнем производительности и питанием через кабель Ethernet. Больше не нужно тянуть провода и кабели через стол, чтобы подключиться к видеопанели.

По словам Крейга Дюрра, старшего аналитика компании Wainhouse Research, Poly Studio серии X с оригинальным интерфейсом Zoom Rooms как упрощают работу конечных пользователей, так и облегчают установку устройства ИТ-администраторам.

Poly объявила, что система для видеоконференцсвязи G7500 для средних и больших конференц-залов также будет поддерживать оригинальный интерфейс приложения Zoom Rooms. Poly G7500 сочетает возможности совместной работы с контентом и видеоконференцсвязи в одном устройстве, интегрируя расширенный функционал аудио, беспроводной передачи контента и видео формата Ultra HD 4K. G7500 можно использовать с целым рядом камер, микрофонов и дисплеев, обеспечивая аудио и видео с эффектом погружения в больших конференц-залах и учебных аудиториях.

Анонсированные решения дополняют линейку оборудования с поддержкой Zoom от Poly. USB-видеопанель Poly Studio уже сертифицирована для Zoom, как и USB-камера Poly EagleEye Cube. Линейка стационарных телефонов Poly VVX сертифицирована для использования с облачной системой Zoom Phone, а линейка наушников Poly с функцией шумоподавления обеспечивает высокое качество аудио при использовании с Zoom на Mac, PC или на смартфоне.

Помимо Zoom Rooms, устройства серии Studio X, как и Poly G7500, поддерживают весь спектр возможностей для проведения видеоконференций с такими открытыми стандартами, как Open SIP.

Poly Studio X30 и Poly Studio X50, с идущим в комплекте контроллером Poly TC8, поступят в продажу в России в 2020 г. Обновление программного обеспечения для Poly G7500 с поддержкой Zoom будет доступно в декабре 2019 г.