Съемка крупным планом с новыми профессиональными устройствами Poly для видеоконференций

Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций устройствами Poly Studio X70 и Poly Studio E70. Линейка Poly Studio разработана с целью вывести сотрудничество по видео на новый уровень, создавая равные условия на встречах за счет аудио и видео профессионального уровня в рабочих пространствах большого размера.

Линейка оборудования для видеоконференций Poly Studio обеспечивает качество видео во время встреч на уровне телевещания. Независимо от того, где находятся участники, их хорошо видно и четко слышно. Решения Poly Studio X70 и Poly Studio E70 поддерживают технологию Poly DirectorAI, которая включает функции Acoustic Fence и NoiseBlockAI. Cовещание превращается в настоящий прямой эфир с собственным режиссером в лице устройства от Poly.

Poly DirectorAI — это мозг, стоящий за передовыми возможностями Poly в области видео. Он использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы создавать автоматические переходы, кадрирование и отслеживание в режиме реального времени. Это позволяет ощутить, что все находятся вместе в одной комнате. Poly DirectorAI совершенствует гибридный формат работы, соединяя присутствующих в переговорной комнате с теми, кто присоединился удаленно.

Poly Studio E70

Видеобары Poly Studio E70 и Poly Studio X70 сертифицированы Zoom и поддерживают функцию Zoom Rooms Smart Gallery, создавая равные условия на встречах в средних и больших помещениях. Zoom Rooms Smart Gallery использует искусственный интеллект для создания галереи и транслирования до трех уникальных видеопотоков при кадрировании участников. Это позволяет общаться лицом к лицу всем присутствующим на встрече.

«Для лучшего использования Zoom необходимо оснастить домашние офисы команды и переговорные комнаты соответствующим оборудованием. Устройства для видеоконференцсвязи и персональные решения Poly профессионального уровня предназначены для создания равных условий на встречах, что становится возможным благодаря таким функциям как Zoom Smart Gallery, обеспечивающим каждому участнику свое место за виртуальным столом», – отметил Джефф Смит (Jeff Smith), глава Zoom Rooms.

В линейке устройств Poly для видеоконференций найдется решение для каждого стиля работы и любого рабочего пространства — от персональных устройств для видеоконференций, таких как серия Poly Studio P, до видеобаров Poly Studio USB, Poly Studio X30 и Poly Studio X50 для малых, средних и больших конференц-залов. Эти профессиональные устройства обеспечивают высокое качество аудио и видео, чтобы пользователь мог управлять разговором и брать от встреч максимум, независимо от того, где он находится.

Poly Studio X70

Видеобар Poly Studio X70 и интеллектуальная камера Poly Studio E70 задают высокий уровень аудио- и видеосовещаний как для присутствующих очно, так и для тех, кто подключается удаленно. Это делает их идеальным решением для гибридных рабочих сред.

Отличительные особенности Poly Studio X70 & Studio E70:

Двойные камеры с датчиками 4K;

Технологии NoiseBlockAI и Acoustic Fence для блокировки фонового шума;

В российских банках появляются самообучаемые СХД ИТ в банках

Возможность управлять уровнем освещенности, регулировать изображение и оттенки непосредственно с экрана Poly TC8 благодаря партнерству и интеграции Poly с компанией Extron;

Встроенная поддержка и возможность подключения к выбранному облачному поставщику решений для видеосвязи, включая Zoom;

Дополнительная безопасность благодаря встроенным электронным шторкам с электроприводом, закрывающим объектив;

Датчик качества воздуха, позволяющий анализировать дополнительные параметры конференц-зала через приложение Poly Lens (будет доступно с марта 2022 года);

Поддержка по всему миру через службу поддержки устройств Poly Lens, включая 2-летнюю ограниченную гарантию и доступ к стандартной поддержке Poly. Для дополнительного спокойствия доступна услуга платной подписки Poly+, которая продлевает гарантийный срок еще на один год и предлагает круглосуточную техническую поддержку персональных устройств по всему миру.

Стоимость и наличие

Poly Studio E70: цена от $3499; доступно по всему миру

Poly Studio X70: цена от $6999; доступно по всему миру