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Hybrid Hybe



26.12.2024 Hybrid: тренды 2025 г. в интернет-рекламе — искусственный интеллект, персонализация, Connected TV и метавселенные 1
26.09.2024 Hybrid запустила онлайн-академию Hybrid Training Hub 1
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики 1
06.05.2024 Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School 1
18.04.2024 Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero 1
19.12.2023 Dot запустило направление мобильного перформанс-маркетинга 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Hybrid Hybe и организации, системы, технологии, персоны:

Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
DOT Digital Agency - ДОТ 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Метавселенная - Metaverse 103 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Hybrid Platform 11 3
Hybrid Metaverse 3 3
Hybrid Flamp 5 3
IBM Metaverse 9 1
AppLovin - Adjust 12 1
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 14 1
ByteDance - TikTok 256 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Huawei AppGallery 280 1
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 22 1
Xiaomi Mi Store 38 1
Чеклов Дмитрий 3 2
Федосеев Дмитрий 3 1
Иванюшкин Глеб 1 1
Сметанников Владимир 1 1
Ярикова Виктория 2 1
Покровская Дарья 1 1
Богачев Илья 1 1
Ковалев Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Индия - Bharat 5433 1
Ближний Восток 2943 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индонезия - Республика 957 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Таиланд - Королевство 816 1
Чили - Республика 469 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Hybrid AdOps School 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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