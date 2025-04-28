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Шитов Сергей
УПОМИНАНИЯ
|28.04.2025
|Ученые НИТУ МИСИС представили детекторы, которые могут фиксировать малейшие изменения температуры кожного покрова 1
|18.01.2002
|Программист оштрафован за оскорбление бывших работодателей 1
Шитов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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