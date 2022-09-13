Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС

МТС с помощью Big Data проанализировала туристический потенциал будущей набережной в бухтах Патрокл и Соболь. Аналитики оценили сезонные колебания и общий объем турпотока в популярном месте отдыха и выяснили, что в течение года сюда приезжает треть населения Владивостока. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила разработчикам проекта набережной, которую планирует построить группа компаний DNS, обезличенные геоаналитические данные, показывающие потенциал территории для создания благоустроенного общественного пространства. Так, с помощью Big Data удалось выяснить общее количество посетителей бухт Патрокл и Соболь за два года, оценить сезонные колебания турпотока, а также разграничить потоки отдыхающих и жителей близлежащего микрорайона. Геоданные показали неожиданно высокую популярность прибрежной зоны отдыха — общий турпоток составил 260 тыс. человек в год, что составляет более трети населения Владивостока. Кроме того, посещение бухт не носит ярко выраженной сезонности — большой поток отдыхающих здесь фиксируется не только в теплое время года, но и зимой.

«Технологии играют ключевую роль для современных городских пространств. «Умное» видеонаблюдение, геоаналитика, интернет вещей и экологический мониторинг позволяют делать общественные пространства более безопасными и уютными. Во Владивостоке есть позитивные примеры грамотного использования современных решений в благоустройстве. Так, уже более двух лет интеллектуальная система видеонаблюдения МТС помогает обеспечивать порядок в 14 скверах Владивостока. Big Data МТС также регулярно используется для оценки туристического потенциала и развития рекреаций в Приморском крае», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Благоустройство территорий на основе Big Data — один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Чтобы грамотно построить новую набережную, нужно учесть много факторов – в том числе, сезонность, социально-демографический состав отдыхающих и общий объем турпотока. Перед началом разработки проекта набережной перед нами стояли два основных вопроса: насколько это востребованное у горожан место отдыха, и как время года отражается на его загруженности. Изначально мы предполагали, что это исключительно летняя локация, а по поводу широкой популярности пляжа вообще был скепсис. Однако благодаря Big Data МТС нам удалось опровергнуть эти гипотезы. В итоге полученные данные нам помогут создать архитектурный проект «умного» общественного пространства с учетом всех потребностей населения», — отметил разработчик проекта, руководитель архитектурного бюро Concrete Jungle Феликс Машков.

Ранее жители Владивостока проголосовали за строительство набережной на Патрокле. При этом 39,2% хотят создать здесь зону для отдыха и спорта, а 60,8% – зеленое пространство.

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