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Афанасьев Виктор
|18.02.2025
|«Свеза» в Свердловской области обучает сотрудников с помощью робота 1
Афанасьев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Свеза - Sveza 38 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1532 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
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