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АМО Сталь
|08.04.2025
|В России запускается производство роботов-манипуляторов в два раза дешевле импортных 3
АМО Сталь и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 471 1
|Путин Владимир 3223 1
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