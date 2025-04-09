Разделы

ПО Софт
|

DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ИТ-компания DIS Group, специализирующаяся на внедрении решений по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise версий 14, 15, 16 и 17. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Работоспособность и надежность продуктов подтверждена соответствующим сертификатом.

«Плюс7 ФормИТ» — кросс-отраслевая платформа для интеграции, сбора и обмена корпоративными данными любого формата и сложности, обеспечения качества данных, а также их защиты путем маскирования. Продукт увеличивает скорость получения информации бизнес-подразделениями до 60%, а также позволяет управлять коммуникациями с клиентами. Решение входит в реестр отечественного ПО (№15077 от 3 октября 2022 г.).

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Подтверждение совместимости платформы «Плюс7 ФормИТ» с актуальными версиями Postgres Pro позволяет клиентам DIS Group использовать все преимущества этой высокопроизводительной СУБД, включая улучшенную производительность и отказоустойчивость, безопасность и удобство использования в корпоративной среде. Совместимость «Плюс7 ФормИТ» подтверждена для всех актуальных версий Postgres Pro, благодаря этому заказчики могут выбирать оптимальную конфигурацию для своих задач.

Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group: «Во многих компаниях продолжается процесс миграции с зарубежных на российские решения, это касается, в том числе, систем управления базами данных. DIS Group работает в тесном партнерстве с ключевыми игроками российского ИТ-рынка, укрепляя экосистему отечественного ПО. Это гарантирует нашим клиентам возможность работы на полностью отечественном программном стеке. Подтверждение совместимости «Плюс7 ФормИТ» с актуальными версиями Postgres Pro, самой популярной СУБД на российском рынке, — важный шаг в этом направлении».

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: «СУБД Postgres Pro сегодня выбирают все больше российских компаний в качестве реальной альтернативы СУБД иностранных производителей. Мы постоянно развиваем функциональность и возможности системы, ориентируясь на актуальные запросы бизнеса и госструктур. Благодаря совместимости Postgres Pro с платформой «Плюс7 ФормИТ», клиенты получают надежное решение, которое расширит их возможности и предоставит дополнительные преимущества для эффективной работы с данными».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Выпущен сверхпростой Linux, чтобы работать и не отвлекаться. В нем нет интерфейса и браузеров, только текстовый редактор

Microsoft ломает ключевой компонент Windows 11. Мир возвращается во времена ненавистной всеми Windows 8. Опрос

Российский бизнес с нетерпением ждет возвращения ИТ-компаний. Закупки российских решений поставлены на паузу

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153