DIS Group подтвердил совместимость платформы «Плюс7 ФормИТ» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ИТ-компания DIS Group, специализирующаяся на внедрении решений по управлению данными, объявляют о совместимости решений. Успешно завершено тестирование платформы «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise версий 14, 15, 16 и 17. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Работоспособность и надежность продуктов подтверждена соответствующим сертификатом.

«Плюс7 ФормИТ» — кросс-отраслевая платформа для интеграции, сбора и обмена корпоративными данными любого формата и сложности, обеспечения качества данных, а также их защиты путем маскирования. Продукт увеличивает скорость получения информации бизнес-подразделениями до 60%, а также позволяет управлять коммуникациями с клиентами. Решение входит в реестр отечественного ПО (№15077 от 3 октября 2022 г.).

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Подтверждение совместимости платформы «Плюс7 ФормИТ» с актуальными версиями Postgres Pro позволяет клиентам DIS Group использовать все преимущества этой высокопроизводительной СУБД, включая улучшенную производительность и отказоустойчивость, безопасность и удобство использования в корпоративной среде. Совместимость «Плюс7 ФормИТ» подтверждена для всех актуальных версий Postgres Pro, благодаря этому заказчики могут выбирать оптимальную конфигурацию для своих задач.

Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group: «Во многих компаниях продолжается процесс миграции с зарубежных на российские решения, это касается, в том числе, систем управления базами данных. DIS Group работает в тесном партнерстве с ключевыми игроками российского ИТ-рынка, укрепляя экосистему отечественного ПО. Это гарантирует нашим клиентам возможность работы на полностью отечественном программном стеке. Подтверждение совместимости «Плюс7 ФормИТ» с актуальными версиями Postgres Pro, самой популярной СУБД на российском рынке, — важный шаг в этом направлении».

Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional: «СУБД Postgres Pro сегодня выбирают все больше российских компаний в качестве реальной альтернативы СУБД иностранных производителей. Мы постоянно развиваем функциональность и возможности системы, ориентируясь на актуальные запросы бизнеса и госструктур. Благодаря совместимости Postgres Pro с платформой «Плюс7 ФормИТ», клиенты получают надежное решение, которое расширит их возможности и предоставит дополнительные преимущества для эффективной работы с данными».