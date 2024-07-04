Подтверждена совместимость платформы «Планета.» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и группа компаний IBS объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу платформы «Планета.» и продуктов на ее базе, разработанных IBS, и Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Enterprise Certified и Postgres Pro Certified (версии 14, 15).

«Планета.» — это российская on-premise-платформа с low-code-возможностями, применяемая как инструмент цифровой трансформации и повышения эффективности бизнес-процессов, создания отраслевых моделей данных и рекомендательных систем корпоративного уровня.

На базе платформы реализованы продукты: MDM-система «Планета. НСИ», СРМ-решение «Планета. Бюджетирование», BI-решение «Планета. Аналитика». Платформа предоставляет открытый API и точки расширения ядровой функциональности, имеет современную масштабируемую и отказоустойчивую микросервисную архитектуру, а также экосистему модулей классов IdM, BPM, OLAP in-memory, ETL. Платформа, продукты на ее базе и модули входят в реестр отечественного ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«В последние полтора года мы наблюдаем увеличение в несколько раз спроса у наших заказчиков на внедрение СУБД Postgres Pro. Именно поэтому нам было важно проверить и подтвердить совместимость решения вендора с платформой «Планета.». Проведенное тестирование показало полную совместимость продуктов, что дает гарантию качества нашим заказчикам при внедрении платформы «Планета.», — сказал директор отделения собственных платформ в IBS Константин Курдюмов.