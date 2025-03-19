IBS запускает аналитический центр

Группа компаний IBS объявила об официальном запуске аналитического центра. Новое бизнес-направление призвано помочь заказчикам из российского Enterprise-сегмента принимать взвешенные стратегические решения, в том числе при выходе в новые ниши и на международные рынки.

Главная особенность аналитического центра IBS — фокус на «доверительную аналитику». В рамках нового подхода компании будут получать не только исследовательские данные, но и полностью прозрачную методологию, информацию об источниках и их интерпретации, а также сформированные бизнес-гипотезы и конкретные рекомендации.

В продуктовый портфель аналитического центра войдут заказные исследования, услуги стратегического консалтинга и подготовка отраслевой и технологической аналитики на основе открытых источников и опросов участников рынка в РФ и мире.

Ядром заказных исследований и стратегического консалтинга станет многолетняя экспертиза IBS в реальных секторах экономики. В рамках работы с индивидуальными запросами аналитики намерены оказать компаниям поддержку в выборе отечественных платформ автоматизации и цифровизации, разработке новых продуктов, выходе на региональные и международные рынки, создании конкурентных преимуществ.

«В эпоху динамичного цифрового развития и вызовов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, отечественным компаниям необходимо быть в авангарде международных трендов и лучших практик. Эти задачи требуют комплексного аналитического инструмента, который позволит заказчикам ознакомиться с трендами мирового ИТ-рынка, возможностями российского ИТ-рынка, а вендорам и интеграторам учесть реальные потребности потенциальных заказчиков», — сказал Григорий Кочаров, генеральный директор группы компаний IBS.

«Наша стратегическая цель до конца 2026 г. — занять не менее 10% рынка ИТ-аналитики РФ, предоставляя бизнесу прозрачные, достоверные данные и помогая компаниям принимать стратегические решения. За первый год планируем реализовать не менее 10 заказных исследований, а также представить 20+ аналитических отраслевых отчетов по российскому и зарубежным рынкам. Ключевое отличие центра — экспертиза: в команде уже есть специалисты по стратегическому и управленческому консалтингу, специалисты с научным бэкграундом и сотрудники с опытом работы в крупных компаниях реального сектора экономики. Мы понимаем задачи развития компаний в различных отраслях, поэтому говорим с бизнесом на одном языке, фактически выступая бизнес-партнером», — отметила Анастасия Рыжкова, руководитель аналитического центра IBS.