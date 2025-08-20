IBS создала программный комплекс для прогнозирования состояния информационной безопасности

Группа компаний IBS разработала программный комплекс «Модель прогноза состояния информационной безопасности» (ПК МПСИБ). С его помощью организации могут выявлять потенциальные угрозы и риски ИБ в горизонте трех лет и планировать меры их минимизации. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Потребность в отечественных решениях для обеспечения кибербезопасности возросла в связи с увеличением числа кибератак, изменением их характера, а также ужесточением требований регуляторов в этой сфере. Для обеспечения устойчивости бизнеса требуется системный, проактивный, риск-ориентированный подход в области управления ИБ.

Разработка IBS позволяет спрогнозировать характер и динамику кибератак на три года вперед и с учетом этих данных детально оценить состояние защищенности ИТ-инфраструктуры, определив наиболее уязвимые места.

Программный комплекс открывает новые возможности в менеджменте ИБ. Благодаря ему компания получает структурированную информацию о возможных угрозах и рисках для обследуемых информационных активов. Решение IBS помогает в оценке потенциального ущерба от реализации инцидентов ИБ, планировании мероприятий и ресурсов для минимизации рисков.

Применение ПК МПСИБ уменьшает нагрузку на профильных специалистов, снижает риск ошибок при построении прогноза и анализа состояния ИБ, сокращает сроки формирования отчетности и принятия управленческих решений. За счет автоматизации процессов как минимум в два раза ускоряется анализ и обработка данных в области ИБ.

Продукт разработан в соответствии с ГОСТ и методологической документацией в области ИБ. Для реализации функциональности решения применяются инструменты платформы «Планета.» от IBS — «Планета.Доступ», «Планета.Аналитика», «Планета.Сервер» и «Планета.Интеграция». Для математического моделирования прогноза используются фактические данные об кибератаках и инцидентах за прошлые периоды. Идентификация угроз и рисков ИБ осуществляется согласно БДУ ФСТЭК России.

ПК МПСИБ включен в Реестр российского ПО. Решение может устанавливаться собственными силами заказчика.

«Разработка IBS, помимо экономических результатов, дает бизнесу стратегические эффекты. В процессе анализа данных программный комплекс определяет слабые места в системе безопасности компании. ПК МПСИБ помогает фокусировать внимание топ-менеджмента на особо критичных угрозах и рисках и находить оптимальные стратегии кибербезопасности на основе выстраиваемых прогнозов», — отметила Евгения Копылова, директор отделения прогноза и мониторинга кибербезопасности IBS.