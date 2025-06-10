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IBS обеспечила техподдержку корпоративных систем «Русагро» на платформе «1С»

Специалисты компании IBS на протяжении трех месяцев осуществляли сопровождение и развитие систем «1С» в компании «Русагро-Центр». В завершение проекта эксперты также дали рекомендации по ускорению части бизнес-процессов.

Группа компаний «Русагро» — российский вертикально интегрированный агрохолдинг. Штаб-квартира холдинга находится в Белгороде, в Москве расположено обособленное подразделение — «Русагро-Центр».

В рамках проекта команда IBS в ежедневном режиме обеспечивала стабильную работу корпоративных систем «Русагро-Центр» на базе платформы «1С:Предприятие 8» пяти конфигураций: «1С:УХ», «1С:УПП», «1С:ДО», «:АСП Свекла» и «1С:ERP». Специалисты консультировали пользователей в рамках SLA, помогали решать бизнес-задачи и устранять инциденты и ошибки, возникающие в процессе работы в системах «1С».

Задачи, которые приходилось решать команде IBS, варьировались в широком диапазоне — от перезапуска ПО весов в автоматизированной системе приемки свеклы до проведения документов в системах «1С:Управление производственным предприятием» и «1С:Управление холдингом».

Одной из основных задач проекта было выявление наиболее распространенных ошибок и разъяснение пользователям порядка действий при их возникновении. Специалисты IBS также предложили рекомендации, направленные на снижение количества типовых ошибок и ускорение обработки документов.

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Цифровизация

Даниил Летин, руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS, сказал: «Наша команда в течение трех месяцев ежедневно получала и оперативно обрабатывала 60-80 заявок пользователей по сопровождаемым конфигурациям. В том числе мы работали со специализированными прикладными решениями, например c АСП “Свекла”, которая используется на сахарных заводах. Среди особенностей проекта можно также отметить большое количество доработок в “1С:УХ” и “1С:УПП”, что делало обновление систем до последнего релиза очень сложной, но интересной задачей, включающей дописывание кода».

Кирилл Смоленский, руководитель управления разработки и сопровождения российских учетных систем «Русагро Тех» (дочерняя ИТ-компания «Русагро»), сказал: «За время сотрудничества компания IBS зарекомендовала себя как надежный партнер. Ее команда смогла обеспечить своевременную доработку и модификацию наших корпоративных систем с учетом меняющихся потребностей бизнеса, предоставляя сервис на уровне лучших российских практик. В дальнейшем мы планируем сопровождать системы “1С” собственными силами — коллеги помогли получить всю необходимую для этого информацию и провели консультации для персонала».

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