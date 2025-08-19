IBS запускает национальную сертификацию для бизнес-аналитиков

Центр сертификации IBS запускает новую систему оценки квалификации бизнес-аналитиков, которая сочетает международные стандарты c особенностями российского рынка. Программа ориентирована на теоретическую базу и прикладные навыки, необходимые в работе бизнес-аналитика в современных ИТ- и цифровых проектах.

Среди ключевых особенностей национальной сертификации для бизнес-аналитиков от IBS — фокус на практику. Оцениваются навыки анализа бизнес-процессов, работы с требованиями, применения языков моделирования (UML, BPMN, IDEF0, EPC) и знание проектных методологий (Agile, Waterfall, RUP). Сертификация разделена на три уровня сложности: «базовый» — для начинающих, «специалист» — для уверенно работающих аналитиков, «профессионал» — для опытных экспертов и лидеров команд. Весь процесс сертификации, включая тестирование и инструктаж, проходит на русском языке, что делает его доступным и понятным для специалистов из разных регионов.

Сертификация опирается на признанные во всем мире подходы (BABOK, IIBA, PMI-PBA, IREB, OMG) и дополняется отечественными профессиональными стандартами, такими как Профстандарт 08.037, ГОСТ 34, ГОСТ Р ИСО/МЭК, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Для ИТ-специалиста такая сертификация — возможность подтвердить свой уровень знаний и навыков, показать работодателю стремление к профессиональному росту и готовность осваивать новое. Для компании это инструмент для оперативного и объективного аудита компетенций персонала, возможность внедрения систем непрерывного развития сотрудников, сокращение времени и рисков при найме новых специалистов.

IBS обеспечивает строгий контроль качества и прозрачность сертификационного процесса. Во время прохождения испытаний ИТ-специалистам запрещено пользоваться интернетом и другими источниками информации, все личные вещи сдаются на хранение, в процессе тестирования ведется видеонаблюдение и осуществляется контроль со стороны проктора.

После успешной сдачи экзамена кандидат получает именной электронный сертификат, подтверждающий его квалификацию и уровень подготовки. Этот документ может использоваться как внутри компании, так и при трудоустройстве.

Владимир Гернер, директор департамента обучения и развития IBS, сказал: «Прежде в России действовали сертификационные программы IIBA (ECBA, CCBA, CBAP), но больше они не доступны. Мы разработали собственную сертификацию для бизнес-аналитиков, опираясь на многолетний опыт подготовки специалистов к международным экзаменам IIBA. Наша система направлена на создание прозрачного, практичного и профессионального подхода к подтверждению компетенций. Сертификация от IBS — это шаг к профессиональной зрелости, укреплению доверия между специалистом и работодателем, это развитие зрелой аналитической культуры в компании, а также еще один элемент в переходе к полной импортонезависимости и технологическому суверенитету».