IBS разработала цифровой сервис для производственного планирования и графикования

Группа компаний IBS разработала цифровой сервис для продвинутого производственного планирования и графикования (APS) для предприятий с поточным типом производства, таких как производители напитков, промышленной и бытовой химии, косметических средств, технических масел и т. п. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Сервис решает задачу автоматического расчета оптимального плана-графика производства, может быть интегрирован с системами ERP и MES и имеет базовый функционал для настройки модели производственного планирования.

Сервис наиболее востребован на предприятиях с высокой вариативностью технологических процессов, большим количеством номенклатур, значительными временными и материальными расходами на перенастройку оборудования при смене производимого продукта.

В основе сервиса лежит разработанный IBS набор оптимизационных алгоритмов, который позволяет автоматически формировать оптимальный оперативный план производства под заданный объемно-календарный план отгрузок с учетом технологических, производственных, ресурсных и логистических ограничений.

Сервис дает возможность бизнес-пользователям самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов, изменять модель производственного планирования, управлять параметрами планирования, создавать и сравнивать сценарии производственных планов, в том числе с учетом актуальных изменений.

Бесшовная интеграция с «1С: ERP» дает возможность работать с сервисом из стандартного пользовательского интерфейса ERP. Горизонт планирования не ограничен, и система может использоваться для оперативного, тактического и среднесрочного планирований.

Основная функциональность включает в себя: автоматическое формирование оптимального оперативного плана-графика производства (внутрисменная детализация до 1-минутных интервалов) с учетом значимых технологических, ресурсных и коммерческих ограничений; выбор различных критериев оптимизации: минимизация технологических потерь, максимизация объемов производства, защищенность приоритетных заказов; маржинальность номенклатур; сценарное планирование производства, учитывающее изменение в исходных факторах: доступность сырья, доступность оборудования, изменение заказов и их приоритетов; автоматический пересчет оперативных планов при изменении параметров планирования; высокую скорость расчета планов (минуты).

Внедрение APS-сервиса от IBS позволяет сократить фактическую себестоимость производства за счет снижения технологических потерь, например, при переналадках, повысить выручку и маржинальность за счет улучшения клиентского сервиса и роста объема производства в результате повышения общей эффективности производственных линий, сократить трудозатраты на планирование и уменьшить зависимость от человеческого фактора.

«Компания IBS одна из первых на российском рынке создала APS-решение для поточных производств, в котором заложен большой потенциал для дальнейшего развития функциональности. APS-сервис IBS является полностью отечественной разработкой и может стать полноценной альтернативой в условиях импортозамещения западного ПО. Наличие собственного APS-решения позволяет компании IBS предлагать заказчикам быстрое пилотное внедрение и подтверждение экономических эффектов», — сказал эксперт отделения управленческого консалтинга IBS Андрей Кузьмищев.