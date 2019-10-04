После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд

После слияния двух крупнейших ЦОД-провайдеров России каждый из них сохранит независимый бренд и будет специализироваться на различных сегментам спроса, а синергия от совместных закупок железа позволит снизить стоимость услуг.

DataLine остается

После завершения сделки с «Ростелекомом» DataLine сохранится в качестве независимого бизнес-подразделения и бренда, а текущий топ-менеджмент останется на текущих должностях по крайней мере в ближайшие два года, утверждает генеральный директор DataLine Юрий Самойлов.

После объединения DataLine сохранит свою специализацию на работе с коммерческим сектором, в то время как РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома», предоставляющая услуги дата-центров) будет больше ориентирована на работу с госсектором. При этом компании не планируют обменивать заказчиками – «Ростелеком» сохранит своих текущих коммерческих клиентов, а DataLine продолжить работать с уже имеющимися заказчиками из госсектора (на данный момент в активе DataLine около десяти крупных клиентов из числа госструктур). Кроме того, обе компании планируют принять участие в реализации ГЕОП (государственная единая облачная платформа) в качестве независимых поставщиков, пояснил CNews Юрий Самойлов.

В результате сделки DataLine получит доступ к инфраструктуре государственного оператора, что позволит повысит качество предоставляемых услуг, в частности, речь идет о сетях связи «Ростелекома» и региональной сети дата-центров. «Даже сейчас поступает до нескольких десятков запросов в год на оказание услуг в регионах, хотя мы не продвигаем подобных сервисов», – объясняет Юрий Самойлов. На данный момент DataLine располагает семью дата-центрами на базе двух площадок в столице (OST и NORD), ресурсы «Ростелекома» позволят компании также выйти на региональный рынок.

Дата-центр NORD компании DataLine

Кроме того, в DataLine рассчитывают, что объединенная компания сможет сэкономить при закупках оборудования, так как вендоры готовы предоставлять скидки при более крупных централизованных закупках железа. «Мы ожидаем, что экономия на масштабах закупок позволит нам снизить цены на наши продукты», – обещает Юрий Самойлов. Тем не менее, он затруднился сказать, насколько значительное снижение цен следует ожидать заказчикам.

«Чемпион» по дата-центрам

Информация о возможной покупке «Ростелекомом» DataLine появилась в начале 2019 г. По неподтвержденным данным, сумма сделки составит 21 млрд руб. с учетом около 4 млрд руб. долга, непосредственным приобретателем выступит дочка «Ростелекома» ООО «Центр хранения данных», который выкупит 100% ООО «ДатаЛайн» у кипрской DDL Digital Systems Ltd. Официально представители «Ростелекома» и DataLine не комментируют финансовые и юридические подробности сделки.

На данный момент «Ростелеком» и DataLine являются крупнейшими коммерческими провайдерами ЦОД-услуг в России. Согласно данным рейтинга CNews крупнейших ЦОД-провайдеров РФ, на сентябрь 2019 г. госоператор имел в активе 6686 запущенных в эксплуатацию стойко-мест, в то время как мощности DataLine составляют 4811 стоек. В результате слияния на рынке появится сверхкрупный ЦОД-провайдер, который по своим возможностям будет значительно превосходить ближайших конкурентов.

Тем не менее, другие участники рынка не считают, что в данном случае можно говорить о монополизации сегмента облачных и ЦОД-услуг. «Если сделка по приобретению DataLine состоится, то на рынке всё равно останется больше десяти крупных игроков. Это укрупнение рынка, а не его монополизация», – полагает директор по развитию облачного бизнеса «Крок» Максим Березин.

Директор облачного провайдера #CloudМТS Олег Мотовилов в интервью CNews говорил, что консолидация рынка ЦОД и облаков это естественный процесс: «Мы ожидаем, что российский рынок через некоторое время консолидируется. Через три–пять лет на нем могут остаться несколько крупных игроков. Компаний на рынке появляется все больше, но значимых, весомых участников будет не так много».

Не менее тысячи новых стоек в год

Инвестиции в ЦОД-строение сохраняются на высоком уровне, так как спрос на услуги дата-центров увеличивается в следствии развитии интернета вещей (Internet of Things, IoT), технологий искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) и машинного обучения (machine learning, ML). По оценке CNews Analytics, до конца 2020 г. в России планируется ввести в эксплуатацию еще не менее 6,5 тыс. коммерческих стоек. В частности, в 2020 г. DataLine планирует запустить площадки Nord 5 и Nord 6, емкость каждой из них составляет 550 стоек.

Кроме того, в 2021-2022 гг компания собирается сдать в эксплуатацию еще два ЦОДа. Один из них будет также расположен на площадке Nord, предполагаемая емкость составить около 500 стоек, в настоящий DataLine находится в процессе получения разрешения строительства. «Кроме того, компания ищет новую площадку под строительство еще одного дата-центра более чем на 1 тыс. стоек», – рассказывает Юрий Самойлов. По его словам капиталовложения рассчитываются из оценки $25 тыс. на стойку, а инвестировать в проекты 2021-2022 гг. DataLine будет совместно с «Ростелекомом».