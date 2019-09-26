Accenture помогла пивоваренным компаниям AB InBev и Anadolu Efes завершить слияние бизнесов

Accenture помогла завершить слияние компаниям «САН Инбев» и «Пивоварня Москва-Эфес» с формированием объединенной компании «АБ Инбев Эфес» (AB Inbev Efes), которая располагает в России 11 пивоваренными заводами и тремя солодовенными комплексами.

Чтобы объединенная компания начала свое функционирование в рамках единого системного ландшафта 1 марта 2019 г., в течение десяти месяцев необходимо было реализовать проект интеграции и подготовить все информационные системы к отражению хозяйственных операций обоих предприятий.

«Несмотря на то, что обе компании работали на одном и том же рынке, их бизнес-процессы отличались в силу накопленных исторических отличий, особенностей моделей управления бизнесом, специфики производственных и складских площадок, а также разного подхода к использованию единых центров обслуживания – BSC (Business Service Center)», – сказал Дмитрий Синютин, руководитель проекта со стороны Accenture.

Внедрению решений на базе SAP предшествовали более 100 семинаров с привлечением порядка 250 экспертов обеих компаний для выявления процессных, организационных и функциональных расхождений. Это позволило сформировать, а впоследствии и реализовать необходимый объем решений для трансформации процессов объединенной компании AB Inbev Efes.

«Объединенная компания перешла на унифицированные бизнес-процессы, что позволило повысить эффективность работы, оптимизировать логистическую модель цепочки поставок», – сказал Владимир Демкин, директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий компании AB Inbev Efes.

По его словам, важным также является, что в процессе трансформации двух компаний были выдержаны ключевые показатели по непревышению длительности остановки бизнеса (blackout), выполнены плановые показатели по объемам производству и отгрузки, выдержаны строгие стандарты финансового закрытия месяца и квартала.