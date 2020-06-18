Государство займется предотвращением «убийства стартапов» в России

Не все слияния и поглощения во благо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена заняться отслеживанием и предотвращением поглощения стартапов, реализуемых для прекращения их деятельности, в рамках комплексного проекта внесения пятого антимонопольного пакета» поправок в российское законодательство. Такое заявление было озвучено в рамках двухдневной сессии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по конгломератным эффектам слияний и стартапам.

«Поправки позволят ввести в поле антимонопольного контроля сделки, очень значимые с точки зрения развития конкуренции, в том числе и по поглощению стартапов крупными корпорациями», – заявил замглавы ФАС России Андрей Цыганов в рамках мероприятия.

Участники сессии ОЭСР отметили роль инновационных разработок стартапов в способности изменять конъюнктуру рынков в краткосрочной перспективе. Эти изменения несут потенциальную угрозу для крупного бизнеса, и именно он практикует «убийственные» поглощения стартапов с целью прекращения их деятельности или встраивания в свои бизнес-процессы, чаще всего в таких секторах экономики как информационные технологии, фармацевтика, биоинженерия и агротехнологии, отмечают в пресс-службе ФАС.

«Недопущение повышения концентрации рынков и стимулирование их инновационного развития через отслеживание и блокирование "убийственных" поглощений, а также выставление эффективных требований и условий является важнейшей задачей любого конкурентного ведомства», – заявил Андрей Цыганов.

А начале июня 2020 г. CNews рассказал об отказе ФАС в удовлетворении ходатайства о согласовании сделки по покупке «Яндекс.такси» группы компаний «Везет». В ведомстве заявили, что по итогам анализа конкуренции на рынке агрегаторов такси совокупная доля агрегаторов такси «Яндекс.такси» и группы «Везет» в случае их слияния достигнет 70% в географических границах России, свыше 80% в границах 19 субъектов и свыше 50% в границах 32 субъектов федерации.

Особенности «пятого антимонопольного»

Возможные негативные эффекты конгломератных слияний, поглощений или других форм приобретения ради контроля усиливают рыночную власть крупных компаний, а также несут прямые или косвенные последствия для компаний из неродственных отраслей. Это может выражаться в устранении потенциальных конкурентов, в том числе, без привязки к географии рынка, отметили в ФАС.

Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России

История большей части современных крупнейших компаний в ИТ, фармацевтике, биоинженерии и агротехнологиях является непрерывным процессом поглощений менее крупных предприятий, отметили участники сессии ОСЭР, подчеркнув антиконкурентную природу таких сделок. В итоге затормаживается развитие отраслей в целом, крупные компании наращивают свои позиции и увеличивают экономическую концентрацию в своем секторе и затрудняют вход новых независимых игроков, в том числе на смежные рынки, считают в ФАС.

Наряду с традиционным негативом от «убийственных» слияний и поглощений, на сессии ОСЭР также отметили некоторые современные их особенности, такие как «перекрестное субсидирование» одних подразделений конгломерата за счет других, более прибыльных или финансово стабильных, а также растущий интерес банков к слиянию разнопрофильных компаний ради создания конгломератных экосистем на базе технологий больших данных, в том числе персональных.

Тонкий тюнинг антимонопольных норм

По словам Андрея Цыганова, принятие пятого антимонопольного пакета поправок в законодательство России, посвященных внедрению в антимонопольное законодательство инструментов и механизмов тонкого регулирования высокотехнологичных цифровых рынков, обеспечит анализ отслеживания случаев экономической концентрации, включая сделки по поглощению стартапов крупными корпорациями, а также приведет к более совершенному применению права в таких случаях.

Сегодня мониторинг «убийственных» поглощений затруднен из-за того, что такие сделки зачастую не соответствуют пороговым критериям осуществления госконтроля над экономической концентрацией, в результате чего они попросту «не попадают в поле зрения антимонопольных органов». Совершенствования правовых норм и правоприменения позволит изменить подходы к рассмотрению подобных сделок, считают в ФАС.

В ряде юрисдикций уже разрабатываются и применяются инструменты анализа на использовании больших данных и искусственного интеллекта, проводится пост-анализ уже совершенных сделок на предмет оценки неявных и позитивных последствий.

В ФАС подчеркнули, что сложность экономического анализа сделок по слиянию и поглощению требует «взвешенного подхода к решениям», что избежать «замораживания» инвестиционной активности и процессов инноваций.

В ряде случаев конгломератные слияния и поглощения несут позитивный эффект от внедрения технологий и расширения географии рынков. По этой причине рассмотрение таких сделок подразумевает глубокий анализ последствий, основанный на применении разнообразных «теорий вреда» и сопоставлении положительных и отрицательных эффектов слияний.

Для проведения такого анализа потребуются большие объемы данных как от участников сделки, так и от сторонних представителей, включая потребителей и отраслевых экспертов, отметили в ФАС.