Сушков Олег
|20.12.2024
|БИС и ITQuick: Объединение ради будущего финансовых технологий 1
|17.07.2018
|Как кассовая реформа изменит российскую розницу 1
Сушков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
|X5 Group - Перекрёсток 544 1
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Яндекс.ОФД 8 1
|ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 79 1
|МТС Касса 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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