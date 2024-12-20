Шишкин Дмитрий
|20.12.2024
|БИС и ITQuick: Объединение ради будущего финансовых технологий 1
|20.05.2024
|НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности 1
Шишкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
|БИС - Банковские информационные системы 100 1
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
|Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
|Парфентьев Алексей 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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