НПП «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для мониторинга событий безопасности

Научно-производственное предприятие «Пульсар» внедрило «СёрчИнформ SIEM» для выявления инцидентов и управления событиями информационной безопасности. Заказчик развернул SIEM-систему на всей ИТ-инфраструктуре предприятия в конце 2023 г. после пилотирования. Решение призвано в режиме реального времени выявлять сбои оборудования и ПО, целенаправленные атаки и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной сети.

Заказчик протестировал решения нескольких вендоров. Ключевыми критериями выбора «СёрчИнформ SIEM» стали: доступность всех необходимых функций из «коробки», поддержка нестандартных коннекторов, возможность оперативно реагировать на ИБ-инциденты и обоснованность цены.

«До внедрения SIEM от «СёрчИнформ» на нашем предприятии не было установлено систем подобного класса. Но так как мы занимаемся разработкой и производством микроэлектроники, нам критически важно, чтобы вся инфраструктура организации находилась под надежной защитой. Поэтому и было принято решение о внедрении, – сказал Дмитрий Шишкин, заместитель начальника УИТИ НПП «Пульсар». – «СёрчИнформ SIEM» позволила осуществлять сбор данных из различных источников, централизованно анализировать их в автоматическом режиме и вовремя реагировать на ИБ-инциденты. Кроме того, мы остались довольны подходом к работе отдела внедрения и техподдержки «СёрчИнформ». Специалисты в непринужденной форме и на высоком уровне провели обучение пилотной группы и продолжают оперативную поддержку и сопровождение системы в процессе эксплуатации».

Так, уже за первые дни эксплуатации «СёрчИнформ SIEM» в инфраструктуре НПП «Пульсар» удалось выявить ряд потенциальных уязвимостей, которые были оперативно устранены.

«Наша SIEM-система работает более чем с 30 коннекторами, для которых доступны почти 400 преднастроенных правил корреляции. Они помогают администратору SIEM уже на этапе внедрения системы определять, где в ИТ-инфраструктуре происходят события, на которые нужно отреагировать. Вкладка с правилами позволяет выявить инциденты, требующие дополнительного расследования, и определить, является ли событие инцидентом. Также «СёрчИнформ SIEM» собирает общую статистику по инцидентам, что позволяет администратору SIEM не пропускать резкого скачка числа сработок», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ».