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SL Soft сообщила о назначениях в руководстве компании

Компания SL Soft, разработчик российских бизнес-приложений для крупных государственных и корпоративных заказчиков, представила руководителей компании.

Возглавил компанию Тагир Яппаров, также входящий в совет директоров ГК Softline.

Управляющим директором SL Soft стал Виктор Вайнштейн.

Георгий Подбуцкий занял должность коммерческого директора.

Алексей Моисеенко – директор по работе с партнерами.

Владислав Полев назначен на позицию директора по развитию.

Мария Григорович – директор по персоналу.

Олеся Лачугина руководит маркетингом и коммуникациями SL Soft.

В своих новых ролях главы подразделений сосредоточатся на реализации стратегии компании по развитию продуктового портфеля, расширению партнерской сети, а также на финансовых и инфраструктурных задачах.

Команды брендов, вошедших в единый контур SL Soft, были полностью сохранены.

«ИТ-продукты для enterprise-сегмента – это не только программный код, без навыков и компетенций специалистов он не столь ценен сам по себе. Добавив к командам опыт и глубокую экспертизу отрасли, которой обладает топ-менеджмент SL Soft, мы рассчитываем использовать все текущие возможности ИТ-рынка и усилить позиции компании, стать лидером в области прикладного российского ПО», – отметил Тагир Яппаров, генеральный директор компании SL Soft.

SL Soft фокусирует усилия на разработке ПО с высоким уровнем отказоустойчивости и развитии продуктов для цифровой трансформации предприятий. Портфель компании пополняется и на текущий момент включает следующие решения: продукты для управления цифровым контентом «Цитрос», системы управления персоналом «Босс», платформа роботизации Robin, системы аналитики неструктурированных данных Preferentum.

«Думаю, в новом качестве, объединенным коллективом, мы сможем показать значительный рост – не только занять заметную долю рынка, но и вывести сотрудничество с партнерами и клиентами на новый уровень», – отметил Тагир Яппаров.

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