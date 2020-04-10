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«Яндекс.Маршрутизация» и Edisoft запустили логистический сервис

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Логистическая платформа «Яндекс.Маршрутизация» и системный интегратор Edisoft стали технологическими партнерами. Алгоритмы маршрутизации «Яндекса» теперь используются в сервисе Edicourier. Он состоит из приложения для курьеров и личного кабинета менеджера и помогает автоматизировать работу курьерских служб.

Теперь клиенты Edisoft при планировании маршрутов смогут учитывать детальный прогноз пробок, особенности передвижения, приоритетность доставок и другие параметры. В результате курьеры будут тратить меньше времени в дороге. В курьерском приложении используются подробные и актуальные «Яндекс.карты», чтобы курьерам было проще ориентироваться.

«Яндекс.маршрутизация» — это специализированная логистическая платформа, запущенная в 2017 г. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчетах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например, габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов. Платформа подходит не только компаниям с собственным автопарком, но и всем, кто хочет сократить транспортные издержки: крупным торговым сетям и интернет-магазинам, производителям товаров, банкам.

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