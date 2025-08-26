Разделы

Цифровизация Внедрения
|

СИБУР в партнерстве с «Яндекс Маршрутизацией» автоматизировал 98% грузоперевозок

Нефтехимический холдинг СИБУР завершил проект по цифровой трансформации логистики, реализованный совместно с «Яндекс Маршрутизацией». Новое решение позволило компании подключить 98% автоперевозок к системе онлайн-мониторинга в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

Проект стартовал в июне 2024 г. с тестирования в Перми, а к концу 2024 г. охватил все площадки СИБУРа.

Внедрение «Яндекс Маршрутизации» позволило обеспечить контроль 85% перевозок на всем пути следования — от загрузки до выгрузки, сократить время отслеживания грузов с 3 часов до нескольких секунд, автоматизировать уведомления клиентов о задержках. При этом затраты на сервис составили менее 0,05% от стоимости тонны продукции, что сделало решение экономически эффективным для компании.

До внедрения решения по трекингу автоперевозок сотрудники логистического отдела каждый день в ручном режиме осуществляли сбор информации о том, где находятся автомобили с грузом. Теперь процесс автоматизирован: маршруты синхронизируются с корпоративной ERP-системой, а водители получают напоминания о необходимости подключения к трекингу.

«Сегодня клиенты все чаще требуют прозрачности и предсказуемости в цепочках поставок, поэтому, будучи одним из лидеров цифровой трансформации, СИБУР делает ставку на цифровые решения, которые позволяют не просто соответствовать ожиданиям, а опережать их. Переход на цифровую систему мониторинга автоперевозок — важный шаг в повышении качества нашего сервиса. Теперь движение грузов для клиентов стало более прозрачным, а мы можем оперативно реагировать на любые отклонения от графика», — сказал Александр Дуюнов, руководитель по операционной логистике СИБУРа.

В планах СИБУР и «Яндекс Маршрутизации» увеличить долю отслеживаемых маршрутов до 100% и добиться полной прозрачности автоперевозок.

