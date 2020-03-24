Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Алгоритмы «Яндекса» помогут бизнесу планировать доставку онлайн-заказов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Маршрутизация» открывает бесплатный доступ к сервису автоматического планирования маршрутов. Он станет бесплатным для всех новых пользователей на 3 месяца. С помощью алгоритмов сервис ускоряет распределение заказов и помогает строить маршруты сразу по сотням адресов.

Сервисы онлайн-заказов и доставки сейчас переживают резкий рост. По статистике «Яндекс.Маршрутизации» среднее число маршрутов, построенных бизнесами в марте, выросло на 30% по сравнению с февралем. В условиях такого роста автоматизация доставки понадобится компаниям различного масштаба из сфер доставки еды, онлайн-торговли, курьерских и сервисных служб. Кроме того, планирование маршрутов будет расти в новых сферах, например, в фармацевтической рознице со стартом доставки безрецептурных лекарств.

«В текущей ситуации бизнес столкнется со сложностями: рост покупок в онлайне будет опережать возможности автопарков и курьеров. Будет необходимо оптимизировать маршруты, чтобы доставлять больше заказов в тех же временных рамках и с теми же ресурсами, — сказал Данил Шелехов, руководитель «Яндекс.Маршрутизации», — Мы хотим помочь бизнесу быстрее адаптироваться к новым обстоятельствам и открываем бесплатный доступ к алгоритмам оптимизации логистики. Одним компаниям это поможет сохранить приемлемые сроки и цены доставки, другим оперативно построить систему доставки с нуля».

Платформа «Яндекс.Маршрутизация» поможет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Не нужно внедрять собственные системы или стороннее ПО. Логисты могут взаимодействовать с сервисом через либо через веб-интерфейс, либо интегрировать «Маршрутизацию» в собственные системы по API. Алгоритмы «Яндекс.Маршрутизации» могут помочь рассчитать оптимальный маршрут с множеством промежуточных точек, с учётом пробок и временных интервалов доставки, а также оптимизировать автопарк, необходимый для выполнения онлайн-заказов. Кроме того, специалисты Яндекс.Маршрутизации будут помогать с подключением и настройкой системы, а также бесплатно обучать логистов работе с платформой.

«Яндекс.Маршрутизация» — это специализированная логистическая платформа, запущенная в 2017 году. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчётах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов. Платформа подходит не только компаниям с собственным автопарком, но и всем, кто хочет сократить транспортные издержки: крупным торговым сетям и интернет-магазинам, производителям товаров, банкам.

Другие материалы рубрики

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто

Власти России открыли агрегаторы с веб-сервисами, необходимыми людям на карантине

«Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы

Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день

Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника