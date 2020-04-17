«Яндекс» и «Русагро» договорились о внедрении алгоритмов в распределение поставок сельхозпродукции

Платформа «Яндекс.Маршрутизация» будет интегрирована в систему логистики масложирового бизнеса «Русагро». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маршрутизации».

Теперь маршруты поставок продукции в торговые сети будут строиться с помощью алгоритмов «Яндекса», которые учитывают прогноз пробок и временные рамки доставки. Это позволит повысить утилизацию грузового транспорта «Русагро» и отслеживать его движение в реальном времени.

Благодаря мониторингу транспорта «Русагро» сможет внедрить аналитику качества доставки по ключевым метрикам, например, основываясь на данных о своевременном прибытии на точку разгрузки. Кроме того, это поможет обеспечить прозрачность доставки для клиентов холдинга. Магазины и торговые сети будут заранее получать информацию о времени прибытии машины с поставкой, а также наблюдать в реальном времени, где сейчас едет автомобиль с грузом. Это позволит точнее планировать работу сотрудников, ответственных за приемку товара на складе.

«С помощью технологий маршрутизации можно не только повышать утилизацию флота, но и развозить больше грузов меньшими силами, — сказал руководитель "Яндекс.Маршрутизации" Данил Шелехов. — Сокращение транспорта помогает заметно экономить в аналогичных проектах, например, на топливе».

«Яндекс.Маршрутизация» — это специализированная логистическая платформа. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчетах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например, габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов. Платформа подходит не только компаниям с собственным автопарком, но и всем, кто хочет сократить транспортные издержки: крупным торговым сетям и интернет-магазинам, производителям товаров, банкам.