«Росэлектроника» импортозаместила цифровые ТВ-антенны для морских судов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал отечественную приемную антенну цифрового эфирного телевидения для морских судов и стационарных объектов береговой инфраструктуры. Серийное производство новых антенн планируется запустить до конца 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

В рамках инициативной опытно-конструкторской работы инженеры НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику») разработали отечественную антенну для приема радиовещательных сигналов и каналов эфирного цифрового телевидения DVB-T2, которая может применяться на морских объектах гражданского и специального назначения.

В основе разработки – дискоконусная антенна и транзисторный малошумящий усилитель. Применение такого технического решения позволило получить улучшенные технические характеристики в части широкополосности, ветроустойчивости и материалозатратности по сравнению с импортными аналогами и исключить из состава изделия зарубежные комплектующие.

«Применение современных компьютерных технологий электродинамического моделирования в проектировании сверхвысокочастотных устройств позволило нашим инженерам создать отечественную телевизионную антенну морского применения, не уступающую зарубежным образцам. Актуальность разработки обусловлена западными санкциями, отсутствием отечественных аналогов и направлена на обеспечение технологического суверенитета нашей страны», – отметил временный генеральный директор НИИ «Нептун» Сергей Помазунов.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.