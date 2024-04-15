Разработка «Росэлектроники» упрощает работу наземных антенных систем

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал сверхширокополосную дискоконусную антенну, которая может использоваться на полигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить надежность ее работы. Новая антенна может работать даже при ураганном ветре до 50 м/с. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Расширенный рабочий диапазон частот достигается за счет оригинальной геометрии новой антенны, разработанной инженерами входящего в «Росэлектронику» НПП «Полет». Отсутствие цепей согласования упрощает электрическую схему и повышает надежность и долговечность антенны, а также позволяет использовать ее в диапазонах МВ и ДМВ путем масштабирования.

На телескопической мачте антенна устанавливается в сложенном виде. При подъеме она автоматически раскрывается на заданной высоте и складывается при спуске на землю. Возможности монтажа антенны позволяют ее использовать с большинством существующих мачт.

«Благодаря сверхширокополосности, одна антенна «Полета» может заменить несколько антенн разных диапазонов. Для наземных мачтовых антенн это означает, что вместо двух-трех мачт останется всего одна мачта. При этом уменьшится количество кабелей, идущих от радиостанции к антеннам, а также станет ненужным частотно-разделительное устройство, связывающее радиостанцию с двумя антеннами разных диапазонов. Таким образом, применение нашей антенны позволит значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить ее надежность», – отметил генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.