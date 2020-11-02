Samsung представила новое беспроводное зарядное устройство с функцией «3-в-1»

Samsung объявляет о старте продаж в России EP-P6300, нового беспроводного зарядного устройства «3-в-1», обеспечивающего возможность одновременно заряжать до трех совместимых гаджетов – смартфонов и носимых устройств.

Благодаря наличию шести внутренних катушек новинка обладает увеличенной площадью поверхности при сохранении высокой эффективности. Для того чтобы подзарядить смартфон, наушники или устройство серии Galaxy Watch, его достаточно положить на соответствующую область «зарядки». Функция быстрой беспроводной зарядки обеспечивает мощность до 9 Вт для смартфонов Samsung и 7,5 Вт для Apple iPhone. Для обеспечения мощности зарядки беспроводное зарядное устройство комплектуется сетевым зарядным устройством с поддержкой стандарта быстрой зарядки Power Delivery.

Дизайн беспроводного зарядного устройства, выполненный в черном или белом цветах, подходит для любого интерьера, а встроенные светодиоды предоставят необходимую информацию о процессе подзарядки. Когда наступит время гасить свет, с помощью смартфона Samsung Galaxy вы можете приглушить яркость LED-индикации.

Samsung EP-P6300

Устройство EP-P6300 доступно в официальном интернет-магазине Samsung и в сетях партнеров по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей.