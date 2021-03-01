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Canyon анонсировала беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Фото

Техника

Бренд Canyon, известный на рынке аксессуаров для мобильных устройств и ПК, анонсировал новое беспроводное зарядное устройство для гаджетов с технологией QI. Гаджет представлен в черном и белом цветах.

Новая беспроводная зарядка компании Canyon является воплощением всех актуальных трендов в области компьютерных аксессуаров. Устройство было создано для тех пользователей, которые следуют за новинками в мире гаджетов и ценят удобство и функциональность. Станция позволяет добиться высокой скорости зарядки для устройств компании Apple. Безопасность и быстроту зарядки гарантирует встроенный чипсет Novoton. Оригинальная форма позволяет одновременно заряжать Apple Watch, iPhone и Airpods, удобно закрепив их на соответствующих зонах зарядки. Эффективное расстояние зарядки до 7 мм позволяет заряжать смартфон, не снимая чехол. Мощность беспроводной подзарядки составляет 15 Вт. Предусмотрена светодиодная индикация, информирующая о статусе запаса энергии в размещенных гаджетов. Станция совместима со смартфонами iPhone 8 и новее, AirPods 1-3 (Pro), Apple Watch 1-6/SE

Устройство оснащено проводным модулем зарядки, который подходит как для Lightning, так и для Micro USB. Необходимо лишь повернуть его соответствующей стороной и присоединить к коннектору. Canyon CNS-WCS30 сделан из противоскользящей основы с резиновым покрытием.

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Canyon CNS-WCS30

Размеры устройства составляют 136x101x136 мм, вес — 226,5 граммов. Входное напряжение — 12V/2A; 9V/2,7A; 9V/2A, а выходная мощность — 15W/10W/7,5W/5W. Заряжается гаджет с помощью провода USB Type-C.

Приобрести новое беспроводное зарядное устройство можно в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо».

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