В новых смартфонах Huawei скрыта настоящая шпионская функция

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Новые смартфоны Huawei P40 можно использовать в качестве беспроводного микрофона и подслушивать все, что происходит в тех или иных помещениях или на улице на расстоянии действия Bluetooth. Эту функцию обеспечивает технология wireless sound transmission, изначально созданная для благих целей.



У смартфона есть «уши»

Смартфоны компании Huawei могут использоваться в качестве полноценного подслушивающего устройства, способного передавать «услышанную» информацию по воздуху в реальном времени. Этим умением они обязаны встроенной в них технологии wireless sound transmission (беспроводная передача звука).

По информации портала Gizmochina, в настоящее время новшество Huawei присутствует лишь в ее современных флагманских смартфонах серии P40, анонсированных в конце марта 2020 г. После их релиза на территории Китая, назначенного на 10 апреля 2020 г., wireless sound transmission постепенно будет появляться в других актуальных смартфонах компании.

Как это работает

Изначально Huawei преследовала вполне мирные цели, интегрируя wireless sound transmission в свои новые флагманы. Технология превращает смартфон в своего рода беспроводной внешний микрофон, способный улавливать все звуки в помещении и передавать их на беспроводную гарнитуру.

Забытый кем-то на столе смартфон Huawei P40 может находиться там вовсе не случайно

Известно, что технология работает пока что лишь с тремя моделями фирменных наушников Huawei – FreeBuds, FreeLace и FlyPods. Как скоро появится поддержка других гарнитур, Gizmochina не сообщает.

Одно из применений wireless sound transmission в реальной жизни – это замена радионяни. Родители, не имея возможности наблюдать за находящимся в соседней комнате ребенком по камере ввиду ее отсутствия, смогут оставить рядом с ним смартфон и услышать, когда он проснется и начнет плакать.

Второе возможное применение новой технологии Huawei – использование смартфона в качестве усилителя звука учителем или гидом. Представителям этих профессий wireless sound transmission позволит не напрягать голосовые связки и не говорить излишне громко – смартфон усилит громкость звука перед передачей на все подключенные беспроводные устройства. Поддерживаемое их количество не уточняется, но, пишет Gizmochina, гарнитуры могут быть заменены на беспроводную колонку – в аудитории или классе она позволит донести слова преподавателя до всех учеников.

«Недокументированная» функция

Разработанную с благими намерениями технология Wireless sound transmission можно использовать и для получения нужной информации незаконными методами – для прослушки. С ее помощью достаточно оставить телефон Huawei в предполагаемом месте проведения требуемого разговора и заранее подключить к нему беспроводную гарнитуру.

Возможно, так будет выглядеть меню активации «шпионской» функции

В итоге смартфон «услышит» все, о чем говорят в помещении, и передаст разговор слово в слово тому, в чьи ушах находятся синхронизированные с ним наушники. Huawei на момент публикации материала не подтверждала и не опровергала наличие этой функции в своих новых (а с течением времени – и ранее выпущенных) смартфонах, и во время анонса линейки P40 упоминаний о ней не было.

Huawei как потенциальный шпион

Компанию Huawei часто связывают со шпионажем, в том числе и в пользу китайского правительства. Мнение об этом высказывает, к примеру, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) – весной 2018 г. он прямым текстом обвинил Huawei в этом, заявив, что она следит за американскими чиновниками и простыми гражданами при помощи своего телеком-оборудования и смартфонов. В августе 2018 г. Трамп даже подписал закон, запрещающий американским госорганам использовать компоненты Huawei и заодно ZTE (крупный китайский ИТ-гигант) в своих сетях, а осенью 2018 г. потребовал от ряда стран прекратить использование базовых станций Huawei из-за риска слежки.

Доказательства вины компании в шпионаже на момент публикации материала предоставлены не были. Между тем, Huawei действительно разрабатывает инструмент, в теории позволяющий следить за каждым пользователем интернета – она создает протокол New IP, который предлагает в качестве замены TCP/IP.

Как сообщал CNews, в New IP реализован специальный алгоритм «отключения» (killswitch), позволяющий блокировать все данные, поступающие из сети на определенный адрес или с него в сеть. Делать это можно будет в любой момент времени, и это означает, что регуляторы интернета смогут не только моментально отключать неугодные ресурсы, но и блокировать доступ к интернету конкретных людей, в буквальном смысле вычисляя их по IP-адресу.

Переход на New IP также может потребовать авторизации и аутентификации как новых интернет-адресов, так и людей, связанных с ними. Другими словами, New IP подразумевает полное отсутствие анонимности и приватности в интернете и напоминает глобальную версию «Великого китайского файервола», блокирующего жителям КНР доступ ко многим международным ресурсам.