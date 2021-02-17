МТТ запустил голосового робота на бирже Freelance.ru

МТТ запустил первого в России робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Голосовой робот будет помогать компаниям и самозанятым проводить опросы, рассказывать об акциях, напоминать о важных событиях, при желании даже поздравлять клиентов компании с праздниками голосом топ-менеджмента.

«После запуска платформы для сборки голосовых роботов VoiceBox мы увидели, что многим компаниям нужен робот для разовых активностей. Наш робот-фрилансер готов прийти на помощь человечеству и взять на себя рутинные операции, - говорит Рамиль Биккужин, коммерческий директор МТТ. – Он будет полезен как компаниям, которым надо быстро оповестить сотни и тысячи клиентов о новых предложениях (например, в преддверии 23 февраля и 8 марта), напомнить о важной информации, провести опрос, собрать обратную связь, так и фрилансерам/самозанятым как помощник в коммуникациях с клиентами».

«Современный деловой мир уже очень плотно интегрировался в цифровые технологи, но продолжает нуждаться как в оптимизации классических телекоммуникационных процессов, так и быстрых коммуникациях между контрагентами. Мы все привыкли уже к чат-ботам обратной связи, а теперь появилась прекрасная возможность использовать и голосовых роботов. Я верю, что эта технология поможет как заказчикам, так и фрилансерам не только в быстрой коммуникации, но и в быстром достижении необходимых результатов», - комментирует запуск робота-фрилансера фаундер биржи Freelance.Ru Кирилл Аношин.

Первого в России робота-фрилансера зовут Вася и он собран на платформе VoiceBox от МТТ. Он рассказывает об услугах, которые предоставляет, формирует техническое задание со слов клиента, согласовывает по почте бриф. Вася может выполнять как разовые задания, например, оповестить клиентов об акции, так и регулярные операции, такие как: напоминание о записи или событии, сбор обратной связи от клиентов. При этом, существенно сокращает время на информирование, благодаря умению осуществить более 100 соединений в минуту. Кроме того, после выполнения каждого задания робот-фрилансер предоставляет отчет в удобном для заказчика формате.