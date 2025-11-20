Российские ученые создали симулятор дорожных сцен для тестирования автопилотов

Ученые Института AIRI представили симулятор дорожных сцен, который моделирует работу фотореалистичных сенсоров. Симулятор представляет собой своеобразный игровой движок, только вместо фантазийных миров он строит точные модели реальных дорожных ситуаций из полученных данных. Пользователь может «перемещаться» по виртуальной дороге, управлять различными агентами — автомобилями, пешеходами — с любого ракурса, исследуя сцену так же свободно, как в видеоиграх. Система воссоздает поведение основных сенсоров, которыми оснащаются современные машины с автопилотом: камер и лидаров, обеспечивая максимально реалистичную имитацию того, что «видит» автономный транспорт. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

В отличие от многих уже существующих коммерческих и проприетарных решений, симулятор не привязан к конкретной модели машины. Он работает со сценами и наборами данных, это делает его универсальным инструментом для научных исследований и проверки алгоритмов автопилотирования. С помощью симулятора можно воспроизводить дорожные ситуации, практически не встречающиеся в реальной жизни. А также моделировать сценарии, имитация которых на настоящих дорогах оказалось бы небезопасной. Например, проверить, как будет реагировать беспилотный автомобиль, если на его путь выйдет человек.

Ядром симулятора стала технология объемного рендеринга, представляющая сцену в виде облака цветных частиц. Один из главных вызовов при создании симуляций на ее основе — точное представление геометрии сцены, что крайне важно для поддержания «реализма» симуляции. В большинстве существующих аналогов сегодня наблюдаемые ракурсы строго ограничены из-за отсутствия герметичности представления, это размывает границы объектов в сцене и ухудшает картинку. Наработки ученых повысили качество отрисовки сцен даже при экстремальных отклонениях.

Созданный симулятор может стать основой для создания систем обучения и тестирования искусственного интеллекта автопилота в условиях сложных дорожных сценариев, а также источником данных, необходимых для улучшения безопасности и надежности автономного транспорта.

Программное обеспечение планируется опубликовать в открытом доступе. «Создание, тестирование и сертифицирование алгоритмов для автономного автотранспорта — важная задача для отрасли. Именно поэтому мы выбрали научный путь и планируем в дальнейшем развивать проект как открытое исследование. Надеемся, это поможет сделать автономный транспорт более безопасным и эффективным», — сказал кандидат компьютерных наук, руководитель научной группы «Автономное зрение» Дмитрий Сенюшкин.