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Белослудцев Виктор
УПОМИНАНИЯ
|15.07.2025
|В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи 2
Белослудцев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1039 1
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