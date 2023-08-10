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На «Госуслугах» должен появиться спецраздел для участников СВО

Депутат Ольга Занко предложила создать на «Госуслугах» специальный раздел, в котором каждый участник спецоперации сможет увидеть всю информацию о положенной ему господдержке. В Госдуме и в Совете Федерации инициативу поддержали.

Предложение депутата

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат от «Единой России» Ольга Занко предложила создать специальный раздел на портале «Госуслуги», который объединит информацию о мерах поддержки, положенных каждому конкретному участнику спецоперации. Письмо с этим запросом на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева есть в распоряжении ТАСС. Запрос был сформирован после обращения военнослужащих.

Сейчас информация о господдержке участников СВО разрознена. По словам Занко, они получают льготы и социальные выплаты из разных источников, меры поддержки в каждом регионе России разные. Бойцы сообщили депутату, что им сложно узнать о льготах и понять, куда за ними обращаться.

Минцифры пока не комментирует данную инициативу, в Госдуме и в Совете Федерации ее поддержали, пишет брянское информационное агентство «Стрела».

Что должно появиться на портале

В отдельном разделе для бойцов СВО на «Госуслугах» могут автоматически выгружаться все меры поддержки для определенного военнослужащего: информация о льготах, порядок их получения, перечень необходимых документов.

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Депутат предложила создать для участников СВО удобный раздел «Госуслуг» с информацией о мерах поддержки

«Этот раздел поможет объединить информацию о льготах разного уровня, положенных каждому участнику СВО и членам их семей», — сказано в запросе.

Депутат предложила также включить в функционал нового раздела отправку уведомлений о новых федеральных или региональных мерах поддержки, новых дополнениях в уже существующие, возможность подать заявку в электронном виде, получать консультации с представителями органов власти.

Что еще можно делать на «Госуслугах»

Полное официальное название «Госуслуг» — «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

Согласно информации с самого портала, на нем можно получать электронные услуги без очереди, например записаться к врачу, подать заявление в загс, оформить водительские права, оплатить штраф и налоговые задолженности, оплатить госпошлину по некоторым услугам.

О появившейся у пользователей сайта «Госуслуг» возможности оплачивать налоги прямо из личного кабинета, представители Минцифры сообщили CNews в июле 2023 г. К моменту выпуска материала россияне могли заплатить налоги на землю и имущество, транспортный налог и НДФЛ. Это тоже экономит время, так как не нужно переходить в сторонние сервисы, дополнительно регистрироваться или авторизоваться в них.

Анна Любавина

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