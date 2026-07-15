Акции IBM рухнули на четверть за один день. Это крупнейшее падение за всю историю наблюдений

Из-за переориентации расходов клиентов на чипы памяти и оборудование для искусственного интеллекта IBM не смогла заключить несколько крупных контрактов. После публикации итогов квартала и заявления о сокращении прибыли компания только за один день потеряла $69 млрд рыночной капитализации.



Резкое падение акций

Акции IBM упали более чем на 25% сразу после публикации квартальных результатов и заявления о снижении прибыли. Это стало самым большим однодневным падением за всю историю наблюдений, пишет Wall Street Journal.

За день компания потеряла $69 млрд рыночной капитализации. Инвесторов напугало предупреждение о том, что прибыль ИТ-гиганта снижается в связи со смещением корпоративных расходов от ПО к инфраструктуре центров обработки данных для ИИ и чипам памяти. В компании заявили, что к концу июня многие из ее крупных корпоративных клиентов предпочли приобрести это оборудование, чтобы опередить ожидаемое повышение цен.

Выручка IBM за II квартал, закончившийся в июне, составила $17,2 млрд, что всего на 1% больше год к году и значительно ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне $17,9 млрд.

Проблема для всей отрасли

Падение акций IBM за один день оказалось еще более резким, чем во время обвала «черного понедельника» 1987 г., отмечает Guardian. Оно сказалось на всем секторе программного обеспечения. Акции Microsoft, ServiceNow, Salesforce и Intuit упали на 3%-5%.

Unsplash - Denny Muller Ажиотаж вокруг ИИ не лучшим образом влияет на бизнес IBM

Объясняя причину негативного тренда в доходах в письме к инвесторам генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) сослался на то, что «многочисленные крупные сделки» не были завершены в «соответствии с ожиданиями».

Ажиотаж вокруг ИИ отвлекает средства клиентов, которые также увеличили расходы на кибербезопасность в свете недавних прорывов в возможностях взлома с использованием искусственного интеллекта.

«Это неприятный момент для IBM и акций компаний-разработчиков программного обеспечения... главный вопрос будет заключаться в том, как долго продлится переход к инфраструктуре и кибербезопасности», — прокомментировал Крис Бошамп (Chris Beauchamp), главный аналитик рынка в IG Group. По его мнению, еще несколько месяцев ситуация, возможно, будут терпимой, но если тенденция сохранится на более длительный срок, «снова возникнут серьезные вопросы о состоянии акций компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения».

Влияние ИИ

Сложившаяся в IBM ситуация свидетельствует о влиянии ИИ на отрасль, полагает Guardian.

В феврале 2026 г. акции IBM уже совершали резкое пике снижением на 13%, как писал Forbes. Это случилось после того, как Anthropic заявила, что ее ИИ-инструмент Claude Code может модернизировать устаревший язык программирования Cobol, тогда как такая модернизация является одним из ключевых направлений деятельности инженеров IBM.

Компания продолжает получать значительную часть доходов от производства мэйнфреймов — огромных серверов, принадлежащих клиентам. Опрошенные Wall Street Journal эксперты отметили, что в отличие от Nvidia, Google и Oracle, которые продают чипы и сетевое оборудование и арендуют вычислительные мощности, IBM специализируется на продаже аппаратных и программных систем, которые корпоративные клиенты устанавливают на собственных площадках.