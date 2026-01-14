«К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю приходится 59% спроса на сервисные услуги. К такому выводу пришли аналитики «К2Тех», которые изучили тендерные запросы за 2025 г. и статистику обращений к собственному складу запчастей объемом более 62 тыс. компонентов. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

К вычислительному оборудованию относятся: серверное оборудование, системы хранения данных (СХД), системы резервного копирования (СРК), коммутаторы SAN и ленточные библиотеки.

В рамках исследования проанализирована структура спроса внутри сегмента зарубежных вендоров; при этом их доля не сравнивалась с российским оборудованием в контуре заказчиков.

Согласно исследованию, на оборудование HPE приходится наибольшая доля запросов на сервисное обслуживание – в среднем 26% рынка. Следом идет Dell с долей в 19%, а третье место занимает IBM/Lenovo с показателем 14%. Таким образом, эта тройка лидеров суммарно формирует 59% всех запросов. Оставшиеся 41% рынка распределены между множеством других вендоров, что наглядно демонстрирует высокую фрагментацию сегмента.

Кроме того, аналитики отследили, как меняется от года к году спрос на обслуживание вычислительной инфраструктуры. Тренды оказались разнонаправленными. Так, доля HPE сохраняет стабильность и даже показывает небольшой рост в 2025 г. – с 25% до 26%. Самый заметный прогресс у Dell: доля увеличилась с 16% до 19%. При этом у IBM/Lenovo зафиксировано снижение – с 16% до 14%. В итоге, несмотря на внутренние перераспределения, совокупная доля тройки лидеров в сегменте западного оборудования остается неизменной.

«В сегменте вычислительной инфраструктуры изменения происходят медленно. Это во многом объясняется длительным жизненным циклом серверного оборудования. Например, серверные решения Dell, включая линейку Dell EMC, сохраняют стабильное присутствие на рынке, поскольку были массово внедрены в ИТ-инфраструктуру российских компаний еще до 2022 г., а в ряде случаев и сейчас продолжают в некоторых объемах», – сказал Сергей Стецюк, руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех».