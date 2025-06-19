В российском госсекторе обвал продаж серверов Lenovo, Hitachi и IBM. Продажи российских аналогов стремительно растут

Российские госзаказчики почти до нуля снизили закупки серверов Lenovo и IBM. В то же время отгрузки российской техники всего за год выросли вдвое, и это не предел – если бы не ключевая ставка, рост был бы еще внушительнее.

Иностранное за деньги нет

В России зафиксировано стремительное падение продаж китайских и американских серверов в госсегменте. Как пишут «Ведомости», с 1 января по 31 мая 2025 г. продажи их продукции, а также японской Hitachi, обвалились в сумме в 2,6 раза год к году, составив 649 млн руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее.

Это следствие политики импортозамещения – продажи российского серверного оборудования, напротив, растут невероятно быстро. По информации издания, техника компаний «Аквариус», Yadro (входит в «Икс холдинг»), Depo и «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») за первые пять месяцев 2025 г. показала почти двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Они составили 7,26 млрд руб. против 4,07 млрд руб. годом ранее.

Статистика предоставлена поисково-аналитической системой по управлению закупками «Тендерплан» и базируется на госзакупках по законам № 44-ФЗ (контрактная система в сфере закупок для госнужд) и 223-ФЗ (закупки отдельных юрлиц, в том числе компании с госучастием).

Крутое пике

За отчетный период продажи серверов в российском сегменте резко упали у американской IBM. Закупки ее техники российским госсектором за тот же период времени уменьшились с 689,2 до 241,1 млн руб.

Китайская Lenovo развивает свой серверный бизнес с 2014 г. – она купила его у IBM. Закупки оборудования Lenovo в денежном выражении упали более чем втрое – со 168,8 до 52,2 млн руб.

Продажи Hitachi рухнули более чем в пять раз – до 7,7 млн руб.

Продажи вверх, но не у всех

Пока иностранные компании фиксируют падение продаж, российские, напротив, отчитываются о росте. Наибольшую положительную динамику демонстрирует Depo – общее количество ее закупок за отчетный период сократилось с 61 до 43, но в деньгах они выросли с 420,5 млн руб. до 2,4 млрд руб, то есть в 5,2 раза.

Рост закупок «Аквариуса» в денежном выражении оказался четырехкратным – с 604,3 млн до 2,4 млрд руб., но самих закупок стало меньше – 25 против 39 год назад.

Yadro, напротив, нарастила количество госзакупок было 34, стало 42. Однако в деньгах изменений нет – как и годом ранее, объем продаж составил 2,6 млрд руб.

Хуже всех за отчетный период дела обстояли у «Аэродиска». Количество закупок упало с 11 до 3, а в деньгах они просели с 441,9 до 58,4 млн руб.

Итоги года

Согласно статистике производителя электроники Fplus, общий объем российского серверного рынка по итогам 2024 г. достиг 155 млрд руб. – за этот период было реализовано 150 тыс. серверов, из которых 90 тыс. произведены российскими компаниями.

В компании отмечают, что значительная часть закупок серверов и систем хранения данных перешли с 2024 г. на первую половину 2025 г. а это для госсектора нехарактерно, подчеркнули в Fplus.

В компании добавили, что это может быть следствием крайне высокой ключевой ставки Центробанка – до конца мая 2025 г. она составляла исторически рекордные 21%, а ныне уменьшена до 20%. Как сообщили «Ведомостям» в Fplus, «многие вендоры столкнулись с кассовыми разрывами», в результате чего «не могли обеспечить закупки» в конце 2024 г.