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IBM бежит из США. Компания увольняет американцев, нанимает индийцев и может перенести штаб-квартиру в Индию

IBM устроила массовые увольнения в США и вместо этого начала резко расширять свой штат сотрудников в Индии. Бывшие работники полагают, что IBM вполне может перенести в эту страну свой головной офис.

Индийцы вместо американцев

Американская ИТ-корпорация IBM устроила массовые увольнения в своем американском подразделении. Как пишет The Register, вместо уволенных американцев она нанимает индийцев, но проживающих не в США, а непосредственно в Индии. Лишившиеся работы специалисты склонны полагать, что IBM намерена перенести свою штаб-квартиру из США в Индию.

Нынешний этап увольнений в IBM продолжается несколько месяцев подряд. В сентябре 2024 г. CNews писал, что IBM по-тихому сокращает тысячи работников, в первую очередь возрастных программистов, специалистов службы поддержки и отдела продаж с большим трудовым стажем. Некоторым из них предложили или уволиться, или переехать в Индию.

В 2025 г. сокращения продолжились. На этот раз IBM набросилась на удаленщиков и поставила им ультиматум – или возвращение в офис, или поиск нового работодателя. Уволенные были заменены искусственным интеллектом.

Штаты, только не американские

Издание The Register связалось с несколькими уволенными и пока еще действующими сотрудниками IBM. Те подтвердили, что рабочие места со временем будут перенесены в Индию.

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IBM
Не исключено, что в обозримом будущем IBM перестанет быть американской корпорацией

Цифры на сайте вакансий IBM подтверждают это. Для примера, в начале января 2024 г. у корпорации было всего 173 вакансии в Индии, однако к концу ноября 2024 г. их стало насчитывалось около 2950. К концу марта 2025 г. их стало значительно больше – почти 3870.

Тем временем в США в те же временные промежутки у IBM было открыто 192, 376 и 333 вакансии соответственно. Сотрудники IBM сомневаются, что эти места в итоге займут именно американские специалисты.

Нынешний сотрудник IBM, который скоро сменит работу, сообщил The Register, что руководство заставило его обучить недавно нанятых работников в Индии «всему, что он знает» (everything I know). Наградой за это ему стало уведомление об увольнении.

После получения такого уведомления у сотрудников IBM обычно есть фиксированный период времени, в течение которого он может подать заявку на открытые вакансии внутри компании. Однако тот факт что в США есть такие вакансии, вовсе не означает, что IBM прилагает много усилий для их закрытия, сообщили изданию работники корпорации.

«Все, к кому я обращался внутри компании с просьбой о переводе, говорили одно и то же: "Я могу нанимать только в Индии"», – сообщил один собеседников The Register внутри IBM.

Опытных на джунов

IBM давно смотрит в сторону Индии как на источник новых кадров. Для примера, The Register в 2017 г. отмечал интерес корпорации к этой стране и даже называл ее не International Business Machines (официальная расшифровка IBM), а Indian Business Machines.

«В IV квартале 2024 г. имели место массовые увольнения, по слухам, исчислявшиеся тысячами, однако в Индии было создано более тысячи вакансий», – сказал изданию бывший сотрудник IBM. По его словам, «фаворитизм был вопиющим» (the favoritism was blatant.).

«У многих из уволенных был большой опыт работы с облачными технологиями, но их заменили людьми, у которых его практически не было, – заявил собеседник издания. – Самым тревожным изменением стал полный аутсорсинг QA (обеспечения качества – прим. CNews) в Индию. Это привело к почти ежедневным обострениям, поскольку они пытались заменить высококвалифицированных инженеров по качеству, некоторые из которых имели более чем десятилетний опыт, новыми сотрудниками, обученными всего за шесть месяцев. Последствия были предсказуемы: резкое снижение качества и эффективности».

Преклонение перед Индией

Сотрудники IBM сообщили The Register, что фокус на работниках из Индии в итоге вышел далеко за рамки практики найма. Они привели в пример один из внутренних проекте, который требовал включения членов команды из Индии, независимо от их заинтересованности в участии в нем.

«Встречи были перенесены в соответствии с их часовыми поясами, полностью игнорируя то, что работало для местных команд. Я не спал несколько ночей с одним коллегой, и вместе мы создали работающий продукт – только чтобы увидеть, как он терпит неудачу из-за принудительного включения людей, которые не вносили свой вклад, – сказал собеседник издания. – На данном этапе IBM вполне может перенести свою штаб-квартиру в Индию, поскольку США больше не являются для нее приоритетом. Компания ясно дала понять, на чем она сосредоточена – за счет опытных сотрудников, качественной работы и общей производительности».

Побег из Нового света

Слова про возможный перенос штаб-квартиры американского ИТ-гиганта из США в далекую Индию на фоне происходящего в корпорации отнюдь не кажутся фантастикой. Один из сотрудников IBM, который говорил с The Register в середине марта 2025 г., сообщил о сокращениях в облачном подразделении IBM – Cloud Classic. Он тоже подтвердил, что новые вакансии есть, но только в Индии. «В январе (2025 г. – прим. CNews) они практически удвоили численность персонала для многих команд с персоналом из Индии», – сказал он.

Другой готовящийся увольнению сотрудник IBM сообщил изданию, что эти увольнения распространились за пределы Cloud Classic на другие группы. Это подтверждается недавними сообщениями о сокращениях рабочих мест в Северной Каролине (США) и Канаде.

По данным The Register, в 2024 г. IBM сократила в общей сложности около 12 тыс. человек. При этом в Индии, напротив, было создано около 3000 новых вакансий.

В годовом отчете IBM за 2024 г. сказано, что ее общемировой штат, включая все дочерние предприятия, насчитывает 270,3 тыс. человек. Также по временному контракту на нее работают 14,2 тыс. человек и еще 8,9 тыс. человек трудятся с частичным трудоустройством.

Исходя из этих данных, можно понять, что массовые увольнения касаются только штатных, а не временных сотрудников. В 2023 г. на IBM работало 282,2 тыс. штатников, 14,4 тыс. контрактников и 8,7 тыс. человек с частичным трудоустройством.

Геннадий Ефремов

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