Microsoft сгоняет пользователей с Windows 10 на Windows 11, угрожая, что скоро обновление станет платным

Microsoft предлагает бесплатно обновиться с Windows 10 до Windows 11. Ее новая ОС далеко не так популярна, как предыдущая, что и вынуждает ее придумывать такие акции. Возможность бесплатного апдейта ограничена по времени, но сроки ее действия Microsoft не раскрывает. Вполне возможно, она будет длиться годами – такое уже было.

Условно бесплатная Windows

Компания Microsoft опубликовала на своем сайте рекомендацию по обновлению с Windows 10 до Windows 11 и пометила, что это будет абсолютно бесплатно для пользователей. Также она подчеркнула, что акция не будет длиться вечно, но сроки ее окончания не назвала. Под платным обновлением Microsoft, вероятнее всего, подразумевает покупку отдельной лицензии для Windows 11.

Для Microsoft крайне важно переманить как можно больше пользователей на свою новую ОС, так как по-настоящему популярной ее назвать нельзя, в отличие от Windows 10. Последняя вышла летом 2015 г., почти 10 лет назад, и к концу декабря 2024 г. на ней работало почти 63% всех Windows-компьютеров в мире (данные StatCounter).

Это очень хороший результат для Windows 10, особенно с учетом того, что Windows 11 существует три с половиной года – ее анонс и релиз бета-версии состоялись в июне 2021 г. За этот период, несмотря на многочисленные усилия со стороны Microsoft, ей удалось занять лишь около 34% мирового рынка ПК на Windows. В России разрыв еще более внушительный – около 76,5% у Windows 10 и чуть больше 18% у Windows 11.

Фото: Clint Patterson / Unsplash Windows 10 уже давно не получает функциональные апдейты, что делает ее более стабильной на фоне Windows 11

Важно отметить, что сама по себе Windows не является бесплатной системой. Microsoft продает лицензии на ее использование, так что в данном случае бесплатным является лишь апдейт с ранее купленной Windows 10 до новой Windows 11.

Ничего нового

Предложения по бесплатному обновлению с одной версии Windows до другой звучали от Microsoft и раньше, причем неоднократно, но на тот момент Microsoft предоставляла более конкретные сроки «бесплатности». Так, сразу после релиза Windows 10 она позволила всем пользователям Windows 7, 8 и 8,1 обновиться до нее бесплатно.

Это предложение официально действовало всего лишь год, но на деле бесплатно можно было обновиться в течение целых нескольких лет – Microsoft лишила пользователей такой возможности лишь совсем недавно. Для обновления приходилось покупать лицензию для Windows 11. Впрочем, в интернете по-прежнему можно найти инструкции по бесплатному апдейту до Windows 10.

Также Microsoft пытается манипулировать пользователями. Как пишет портал Neowin, она заявила, что приложения облачного сервиса Microsoft 365 могут перестать корректно работать, если пользователь не перейдет на Windows 11. Однако едва ли стоит верить в это, поскольку Windows 10 официально поддерживается самой Microsoft до 14 октября 2025 г. – до этого дня Microsoft будет бесплатно выпускать для нее обновления безопасности.

Дубль два

Велика вероятность, что в нынешнем случае ситуация повторится, поскольку упрашивать пользователей переходить на Windows 10 в свое время было совершенно не нужно. Эта система была в разы лучше Windows 8.1 и тем более Windows 8, а по сравнению с Windows 7 она была более современной. Если же сравнивать Windows 10 с Windows 11, то у последней преимуществ почти нет, а вот недостатков, наоборот, предостаточно. Например, система потребляет больше оперативной памяти и места на жестком диске, она гораздо более требовательна к процессору, но при этом никаких явных отличий от предшественницы, способных подтолкнуть пользователя к переходу на нее, нет.

Более того, последние обновления сделали Windows 11 гораздо менее пригодной к использованию, нежели она была во время релиза своей первой стабильной сборки в октябре 2021 г. Microsoft выпустила колоссальное количество обновлений, ломающих различные ее функции и заставляющих ее занимать еще больше места на диске.

Деньги – цель любого бизнеса

Нельзя исключать, что по окончании поддержки Windows 10 в октябре 2025 г. Microsoft закроет возможность бесплатного апдейта с нее до Windows 11. Окончание поддержки означает не только отсутствие патчей безопасности, но и постепенное прекращение работы под системой популярных программ, в особенности браузеров. Так было со всеми предыдущими версиями этой ОС.

С октября 2025 г. Microsoft будет продавать обновления для Windows 10 за достаточно большие деньги, как корпоративным, так и обычным пользователям. Вероятно, многие из них посчитают, что им будет выгоднее перейти на новую Windows 11, нежели покупать патчи или экономить на них, но подвергать себя риску хакерской атаки.