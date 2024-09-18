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Жители и гости Сочи и Казани смогут арендовать машины «Яндекс Драйва» на долгий срок

В приложении «Яндекс Драйва» в Сочи и Казани теперь можно арендовать автомобиль по подписке на срок до года. Это способ использовать автомобиль как свой собственный, не покупая. Подписка позволяет не думать об оформлении документов и обслуживании — «Драйв» берет это на себя. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Заказать машину можно не выходя из дома или отеля в несколько кликов, выбрав модель и срок подписки. Можно арендовать автомобиль как на пару дней для поездки на работу, так и на несколько месяцев — если планируется путешествие или просто хочется быть мобильным. К началу аренды привезут чистую и заправленную машину по адресу. Автомобиль будет без оклейки и визуально не отличим от личного.

В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж — можно не переживать о ремонте или ДТП. В случае поломки можно вызвать техника, который починит машину на месте или отвезет ее на СТО и вернет обратно.

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Итоговая цена подписки зависит от срока аренды, новизны автомобиля, модели, пробега и других факторов. Оплата за нее списывается раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью. ​​Заправку и регулярные мойки пользователь оплачивает самостоятельно.

В прокат доступно более 50 моделей, среди них Changan Alsvin и Haval F7X, которых в парке «Драйва» раньше не было. Можно путешествовать по всей России, главное вернуть машину в том же городе, где начинали аренду — в Сочи или Казани. Оформить подписку могут автомобилисты старше 21 года со стажем вождения не менее двух лет.

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