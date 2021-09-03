«Яндекс.драйв» выпустил лимитированную коллекцию скейтбордов

В магазинах «Яндекса» в Москве и Санкт-Петербурге появились круизёры «Драйва», всего — 130 штук. По словам представителей «Драйва», доски устойчивые, компактные и комфортные в управлении, подходят для плавных поездок по городу.

Это первый раз, когда «Драйв» запустил мерч на продажу. Круизёры созданы из прочных материалов: дерево, сталь, каучук и шкурка сверху. Каждая доска упакована в светоотражающий и водонепроницаемый чехол.

Стоимость доски составляет 10 тыс. руб. Купить их можно только в офлайн-магазинах «Яндекса»: Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 13; Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 68А.