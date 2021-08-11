Арендовать автомобиль в «Яндекс.драйве» теперь можно по QR-коду

«Яндекс.драйв» «оцифровал» весь автопарк – каждая из 16 тыс. машин каршеринга получила уникальный QR-код, который нанесли на кузов. С помощью идентификатора можно арендовать за пару кликов любую свободную машину, просто отсканировав код, быстро сообщить службе поддержки Драйва о неправильной парковке или если с автомобилем что-то не так.

Каждый QR-код привязан к машине – он передаёт всю информацию для аренды автомобиля или для диагностики проблемы с ним. Например, если рядом есть машина, можно не искать ее в приложении на карте – нужно отсканировать код и, если машина свободна, забронировать ее. Чаще всего это удобно на многоуровневых парковках, где много машин каршеринга.

Сервис поддерживает культуру вождения и удобство не только водителей, но и пешеходов. Поэтому сообщить о неправильной парковке или о любой другой проблеме с машиной смогут даже те, кто пока не зарегистрирован в «Драйве». Достаточно отсканировать QR-код и приложить фотографии с описанием проблемы через форму. Так, если машина каршеринга мешает проезду, служба поддержки оперативно свяжется с предыдущим водителем и поможет решить спорную ситуацию.