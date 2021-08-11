Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Арендовать автомобиль в «Яндекс.драйве» теперь можно по QR-коду

«Яндекс.драйв» «оцифровал» весь автопарк – каждая из 16 тыс. машин каршеринга получила уникальный QR-код, который нанесли на кузов. С помощью идентификатора можно арендовать за пару кликов любую свободную машину, просто отсканировав код, быстро сообщить службе поддержки Драйва о неправильной парковке или если с автомобилем что-то не так.

Каждый QR-код привязан к машине – он передаёт всю информацию для аренды автомобиля или для диагностики проблемы с ним. Например, если рядом есть машина, можно не искать ее в приложении на карте – нужно отсканировать код и, если машина свободна, забронировать ее. Чаще всего это удобно на многоуровневых парковках, где много машин каршеринга.

Сервис поддерживает культуру вождения и удобство не только водителей, но и пешеходов. Поэтому сообщить о неправильной парковке или о любой другой проблеме с машиной смогут даже те, кто пока не зарегистрирован в «Драйве». Достаточно отсканировать QR-код и приложить фотографии с описанием проблемы через форму. Так, если машина каршеринга мешает проезду, служба поддержки оперативно свяжется с предыдущим водителем и поможет решить спорную ситуацию.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей

Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры

Новый бизнес: Жулики предлагают забанить любой аккаунт в Instagram за $60, а потом восстанавливают его по просьбе жертвы за деньги

Жертвам колоссальной утечки, «добившей» соцсеть Google+, выплачивают по $2. Остальное ушло юристам

Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса

Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей

Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона

Показать еще

Наука

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров
Показать еще