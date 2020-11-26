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«Яндекс.Драйв» запустил автоматизированный личный кабинет

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Драйв» объявил о запуске нового сервиса — автоматизированного личного кабинета.

Личный кабинет — это простой способ предоставить доступ сотрудникам к аренде машин каршеринга за счет компании, процесс подключения занимает несколько минут. Кроме того, владельцы бизнеса смогут не думать о содержании собственного парка автомобилей, переложив все задачи по обслуживанию машин на «Яндекс.Драйв». Это удобно небольшим компаниям, сотрудники которых часто ездят в командировки или много передвигаются по городу: например — кафе и магазинам, медицинским центрам и аптекам, компаниям из сферы услуг и курьерским службам.

Чтобы начать пользоваться каршерингом для бизнеса, достаточно просто пополнить с банковской карты корпоративный счет в личном кабинете — сервис сразу же будет доступен. Управлять кабинетом можно на сайте «Драйва», а бронировать машины сотрудники смогут через приложение.

Личный кабинет полностью автоматизирован. Уже сейчас можно добавлять сотрудников, выбирать автомобили, устанавливать лимиты на поездки и просматривать историю поездок, а также получать закрывающие документы. Скоро в кабинете появятся напоминания о балансе, прогноз и статистика расходов, выбор типа страховки, оплата платных трасс, а также настройка расписания работы — например, можно будет ограничить время поездок: только по будням с 10 до 18.

«Драйв» работает с корпоративными клиентами с лета 2019 года. Подключение малого и среднего бизнеса теперь полностью автоматизировано — нужно зарегистрировать компанию в личном кабинете на сайте Драйва и через несколько минут сервисом уже можно пользоваться. Для крупного бизнеса процесс подключения предполагает работу с персональным менеджером — для этого необходимо заполнить специальную форму, и представитель «Драйва» оперативно свяжется с компанией.

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