В «Бортжурнале Авто.ру» появилась возможность дать совет

«Авто.ру» добавил возможность прямого обмена опытом между пользователями. Каждый желающий может обратиться к сообществу автолюбителей, чтобы разобраться с возникшей поломкой или узнать про особенности эксплуатации автомобиля, достаточно добавить к сообщению тег #Прошусовета. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Время от времени автовладельцы и те, кто только собираются ими стать оказываются в ситуации, когда ответ на вопрос не удается найти по первой ссылке в результатах поиска, будь-то выбор автомобиля, поиск запасных частей, лайфхак по мелкому ремонту, улучшение своей машины или какой тип привода лучше. Поиск подобной информации может занимать много времени и не всегда приносить результаты. Поэтому в «Бортовом журнале Авто.ру» появилось простое и эффективное решение - тэг #Прошусовета. Авторизованному пользователю сервиса достаточно описать в сообщении свою ситуацию, добавить информацию про марку и модель автомобиля. После публикации владельцы аналогичных машин получат уведомление и предложение поделиться своими знаниями. Оставить комментарий смогут также и те пользователи сервиса, кто не ведет свой «Бортовой журнал», но разбирается в теме запроса.

Уже на этапе тестирования новой механики пользователи оставляли несколько десятков содержательных комментариев за первые часы, после публикации сообщения с тэгом #Прошусовета. «Бортжурнал Авто.ру» позволяет автолюбителям в удобной и спокойной атмосфере находить ответы и совместно решать сложные ситуации.