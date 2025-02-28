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«Авто.ру» раскроет подробности заводской гарантии

На странице модели на «Авто.ру» появился новый информационный блок, который содержит подробные сведения о заводской гарантии, предоставляемой производителем в России. Кроме общих правил в нем перечислены условия действия гарантии на отдельные элементы, включая защиту от сквозной коррозии. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Процесс выбора и поиска нового автомобиля состоит из нескольких этапов, начиная с появления желания до заветных ключей в руке. По данным «Авто.ру», в 2024 г. у покупателей в среднем на этот путь уходило чуть больше полутора месяцев. За это время они посещали от двух до пяти дилерских центров, а также проводили несколько часов, изучая объявления на онлайн-площадках. После оценки подходящих вариантов и консультаций, как правило, остается выбор из трех моделей, в наибольшей степени соответствующих приоритетам пользователя. В этот момент вопрос наличия заводской гарантии, а также ее состав, выходит на первый план и становится для многих автолюбителей ключевым фактором выбора.

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Условия заводской гарантии могут существенно варьироваться от марки к марке. Разница заключается не только в количестве лет и километров, на которые она распространяется, но и в том, какая защита предоставляется от сквозной коррозии, нарушения лакокрасочного покрытия, поломки трансмиссии или двигателя. Кроме того, некоторые производители предлагают пакеты расширенной гарантии.

Чтобы пользователям не приходилось тратить дополнительное время на поиск сведений о гарантии на сайте производителя или в каталогах, «Авто.ру» добавил ее на страницу с объявлениями. Компактный инфоблок в мобильном приложении содержит ключевые выдержки и помогает провести оценку модели с точки зрения дальнейшей эксплуатации и защищенности владельца от поломок. Информация об условиях предоставляемой гарантии поступает от производителей, что позволяет поддерживать ее актуальность.

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