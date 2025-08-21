Разделы

«Авто.ру» упрощает выбор автомобиля: нейросеть покажет главное в отзывах реальных автовладельцев из «Бортжурнала»

«Авто.ру» применил технологию машинного обучения для анализа отзывов автовладельцев и подготовки основных выводов об эксплуатации модели, в которых отражаются главные преимущества и недостатки владения. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Теперь при выборе автомобиля больше не нужно тратить время на чтение сотен отзывов в поиске полезных сведений. Тем более, что сделать это достаточно сложно, поскольку с 2015 г. пользователи «Авто.ру» опубликовали более 100 тыс. записей о своем опыте эксплуатации автомобилей, и ежедневно появляются несколько новые. Суммаризация отзывов с помощью YandexGPT анализирует мнения водителей по 17 ключевым аспектам: от внешнего вида, шумоизоляции и работы мультимедиа до расхода топлива, качества сборки, динамики, обзорности, стоимости обслуживания и надежности.

avt1.jpg

Авто.ру
Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»
цифровизация

Блок суммаризации встроен в карточку модели в «Каталоге» и «Бортжурнале». В нем выделены самые упоминаемые характеристики с оценкой – положительной или отрицательной. Кроме цветовой индикации мнений владельцев, у пользователей есть возможность посмотреть как распределяются предпочтения по каждой из характеристик, почитать наиболее информативные цитаты из отзывов и их полные версии. Блок суммаризации отзывов доступен для всех пользователей «Авто.ру» на сайте и в мобильном приложении.

«Авто.ру предлагает оригинальное технологическое решение, основанное на собственной экспертизе и уникальной базе данных, чтобы пользователи могли принимать взвешенное решение о покупке своей следующей машины, — сказал Иван Стефу, менеджер по продукту «Бортжурнал Авто.ру». – Еще одно преимущество «Бортжурнала» в том, что здесь оперативно появляются отзывы на самые новые модели, что позволяет изучить реальный опыт их эксплуатации».

