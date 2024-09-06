«Яндекс» сделал полностью бесплатной супервостребованную услугу. Миллионы россиян сэкономят кучу денег при подборе автомобиля

Принадлежащий «Яндексу» портал «Авто.ру» отменил плату за отчеты о подержанных машинах. В них содержится вся история автомобиля, включая пробег и участие в ДТП, и подобные сведения россияне годами были вынуждены приобретать за деньги. Но для экономии средств придется выполнить ряд действий, хотя и довольно простых.

Минус одна статья расходов

Портал «Авто.ру» предоставил всем россиянам, желающим купить подержанный автомобиль, возможность узнать всю историю интересующего их транспортного средства на бесплатной основе. За отчеты об автомобилях отныне больше не нужно платить, о чем CNews сообщили представители интернет-гиганта «Яндекс», владеющего «Авто.ру» с 2014 г.

Отчет – это одна из крупных статей расходов при подборке автомобиля, и неважно как она осуществляется – самостоятельно или посредством специалиста. Отчет нужно приобретать по каждой интересующей машине, и не все сервисы предлагают услугу покупки их оптом с соответствующим дисконтом.

Чтобы получить отчет по конкретной машине через «Авто.ру» бесплатно, нужно созвониться с ее владельцем. Только после завершения вызова нужную информацию можно будет скачать без ввода данных для оплаты и списания денег с карты, и это обязательное условие.

Kireyonok_Yuliya / FreePik Расходы на покупку машины немного сократятся

Как сообщили CNews в «Яндексе», ограничения по количеству бесплатных отчетов «Авто.ру» не вводит. Но при этом существуют другие лимиты – получить требуемую информацию об автомобиле за 0 рублей можно будет лишь в течение 20 минут после завершения телефонного разговора с продавцом.

В чем выгода

Отчет об автомобиле предоставляют различные сервисы по подбору транспортных средств. В нем содержится вся история машины – количество владельцев, сервисное обслуживание, фотографии и подробности из предыдущих объявлений о продаже, сведения о ДТП и динамике пробега и пр.

На основе этих данных часто можно составить финальное мнение об автомобиле и принять решение о его осмотре в реальной жизни или поиске другого варианта. Другими словами, отчеты очень сильно экономят время и помогают снизить шансы на приобретение машины, выглядящей как новая, но при этом являющейся восстановленной из состояния металлолома и прошедшей через руки, к примеру, шести и более владельцев.

Распространенность сервисов с отчетами о машинах свидетельствует о популярности этой услуги. «Яндекс» приводит результаты опроса, проведенного его сервисом «Взгляд», более 70% участников которого считают, что в отчете содержится важная информация, влияющая на принятие решения о покупке. В опросе участвовали 1500 совершеннолетних человек, проживающих на территории России и владеющих личным автомобилем.

Что-то знакомое

Важно отметить, что очень часто продавцами подержанных автомобилей выступают не физлица, а автосалоны и дилеры. Получить бесплатный отчет по машинам из их каталога тоже можно, и алгоритм действий здесь такой же.

Как сообщал CNews, возможность лучить отчет за 0 рублей в обмен на звонок дилеру появилась в «Авто.ру» в конце октября 2023 г. Ограничения в данном случае аналогичные звонку частному продавцу – количество бесплатных отчетов не лимитировано, но посмотреть каждый из них получится лишь в течение 20 минут после созвона с дилером. Но, в теории, продлить время просмотра вполне может получиться при помощи скриншотов экрана.

В в случае звонка дилеру бесплатный отчет становится доступным после общения длительностью не менее одной минуты. Как долго придется общаться с частным продавцом ради получения бесплатного отчета по его машине, в «Яндексе» не уточнили.

Также в составе «Авто.ру» в октябре 2021 г. появился сервис «Безопасная сделка». Эта услуга помогает правильно составить договор купли-продажи, позволяет проверить все данные обеих сторон, а также выяснить, есть ли на машине какие-либо ограничения. Также при использовании «Безопасной сделки» исключается прямой перевод денег продавцу – покупатель отправляет их на отдельный счет в банке, где они лежат до подписания договора купли-продажи обеими сторонами. Если сделка сорвется, деньги вернутся покупателю, если договор будет подписан – их перечислят на счет продавца.