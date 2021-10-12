«Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей

«Яндекс» запустил услугу «Безопасная сделка» на сайте «Авто.ру» для безопасной купли-продажи подержанного автомобиля. Сервис поможет составить договор, проверит все данные обеих сторон, а также выяснит, числятся ли за машиной какие-либо ограничения. Деньги за машину покупатель переводит на специальный счет в Тинькофф-банке, чтобы можно было вернуть их в случае срыва сделки.

Безопасная покупка подержанного автомобиля

Сервис «Авто.ру», с 2014 г. принадлежащий «Яндексу», сообщил CNews о запуске новой услуги «Безопасная сделка». Она нужна для продажи подержанных автомобилей без риска потерять деньги или нарваться на мошенника. Услуга запущена в сотрудничестве с Тинькофф-банком.

«Безопасная сделка» переводит весь процесс купли-продажи подержанного автомобиля в интернет. «Авто.ру» и Тинькофф-банк выступают в качестве удаленных посредников – «Авто.ру» предоставляет саму услугу, а Тинькофф-банк обеспечивает сохранность средств на время совершения сделки и вплоть до подписания договора.

Новый сервис ориентирован и на продавца, и на покупателя. К примеру, с учетом того, что расчет будет происходить по безналичной оплате путем денежного перевода, продавец не рискует получить поддельные купюры вместо настоящих денег. Также Тинькофф-банк заранее проверит покупателя по базам МВД.

Опробовать новую услугу «Авто.ру» можно бесплатно

Для покупателя «Безопасная сделка» выгодна тем, что ему не приходится везти на встречу с едва знакомым человеком крупную сумму денег. Банк заранее проверит продавца по базам МВД, а сервис поможет составить договор купли-продажи (ДКП).

Как все устроено

Договор купли-продажи, являющийся главным подтверждением совершения сделки, покупатель и продавец могут оформить в личном кабинете на «Авто.ру». При этом многие его поля заполняются автоматически. К примеру, если загрузить фотографию или скан-копию паспорта, система считает с нее нужные данные. «Тинькофф» проверит указанные продавцом и покупателем реквизиты паспорта в списке недействительных российских паспортов в открытой базе МВД России. Это может означать, что сервисом смогут пользоваться только граждане России. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в «Яндекс». Представители компании подтвердили, что воспользоваться сервисом смогут пока только россияне.

Со слов представителей «Яндекса», сканы и снимки паспортов сервис не сохраняет. Пользователям нужно будет вручную ввести некоторые данные из ПТС и СТС: серию, номер, кем и когда выдан документ. Система автоматически проставит дату и место сделки, а данные об автомобиле подгрузятся из базы «Авто.ру». Все пользовательские данные хранятся в зашифрованном виде, сообщили CNews в «Яндексе».

Договориться о цене автомобиля покупатель и продавец тоже могут непосредственно через личный кабинет. Далее в дело вступает «Тинькофф-банк». Он открывает для сделки временный безопасный счет, на который покупателю нужно перевести деньги. После перевода деньги будут заморожены до подписания ДКП обеими сторонами. Лишь после этого банк переведет их продавцу на заранее указанный счет.

Таким образом, покупателю не придется переводить деньги незнакомому человеку на карту. Кроме того, если сделка сорвется до момента подписания договора, то покупатель получит свои деньги обратно, а продавцу придет соответствующее уведомление. Отменить сделку может и покупатель, и продавец, причина может быть любая.

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На вопрос CNews, в течение какого времени будет произведен возврат средств, представители «Авто.ру» и «Яндекса» сообщили, что деньги отправляются со счета сразу же после отмены сделки. «Сам процесс перевода занимает от нескольких минут до нескольких часов. По закону деньги могут идти три дня, но это исключительная ситуация», – рассказали они. Также в компании сообщили CNews, что сервис готов помогать пользователям в случае возникновения спорных ситуаций.

Единственное исключение

Воспользоваться услугой «Безопасная сделка» смогут все зарегистрированные пользователи «Авто.ру». Однако продать «грязную» машину с ее помощью не получится.

Сервис организован исключительно для честных продавцов и для продажи легальных машин. Другими словами, если на автомобиле есть те или иные ограничения, то «Безопасная сделка» уведомит об этом обе стороны.

Данные об ограничениях сервис берет из открытых баз ГИБДД. Проверка автомобиля осуществляется до его подключения к «Безопасной сделке», что обеспечивает дополнительную безопасность потенциальному покупателю.

Безвозмездно, то есть даром

На момент запуска сервиса «Безопасная сделка» воспользоваться им можно было совершенно бесплатно. Комиссию за его использование не взимают ни «Авто.ру», ни Тинькофф-банк. В то же время на сайте проекта написано: «Банк продавца и покупателя может взыскивать комиссию за перевод денежных средств. Подробности необходимо уточнять у обслуживающего банка». На запрос CNews, как долго продлится бесплатный режим работы, каков будет размер комиссии, и кто будет ее взимать, в «Авто.ру» и «Яндексе» не ответили.