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«Авто.ру Бизнес»: срок продажи подержанных автомобилей растет

Сервис «Авто.ру Бизнес» выяснил, как изменились сроки продажи подержанных автомобилей разных ценовых категорий. Срок продажи наиболее бюджетных автомобилей немного уменьшился, но у моделей подороже он зафиксировался или продолжает расти. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

С начала лета средний срок продажи автомобилей с пробегом начал расти, но единого тренда среди разных ценовых категорий не наблюдается. В июле средний срок продажи увеличился на два дня и составил 38 дней.

Если месяцем ранее наблюдался рост сроков продажи автомобилей в ценовом сегменте от 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб, то в июле он зафиксировался на уровне в 32 дня. Автомобили стоимостью от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. начали продаваться дольше на один день: они уходят с рынка в среднем за 40 дней.

В лидеры замедления вышли автомобили в ценовом сегменте от 1,5 млн руб.: они прибавили пять дней к предыдущему месяцу и в основном продаются за 44 дня. Продажи машин стоимостью до 300 тыс. руб. немного ускорились. С июня сроки продажи уменьшились на один день и составили 17 дней.

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