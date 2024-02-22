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«Авто.ру» определил, в каких регионах России чаще всего устанавливают противоугонные системы

Почти 100% новых автомобилей, представленных на «Авто.ру», обладают хотя бы одним вариантом защиты от угона, тогда как в сегменте машин с пробегом доля предложений с опциями защиты от угона достигает лишь 58%. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

По данным «Авто.ру», за январь 2024 г. наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащенных сигнализацией, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях. В Московском регионе только 42% машин снабжены этой противоугонной системой, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области их количество лишь немногим больше 20%.

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При этом два столичных региона оказались лидерами по представленности противоугонных систем в сегменте автомобилей с пробегом. По данным Отчетов «Авто.ру», чуть больше 30% машин защищены нештатной сигнализацией. Совсем немного от Москвы и Санкт-Петербурга отстаёт Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Замыкают первую пятерку рейтинга Тюменская и Свердловская области с показателями 29% и 26% соответственно.

По итогам 2023 г., двумя самыми распространенными опциями защиты, которые ставит автопроизводитель, остаются иммобилайзер и центральный замок. Они встречаются в 95% предложений новых автомобилей, при этом дополнительная сигнализация обнаружена только в 36% объявлений. В сегменте автомобилей с пробегом доля машин с установленной противоугонной системой достигает 28%. Около 4% из них — это сигнализация с обратной связью, сообщающая о состоянии транспорта через пульт-брелок или приложение в смартфоне.

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